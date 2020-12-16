Курс біткойна 16 грудня оновив історичний максимум. Наразі криптовалюта торгується на позначках вище 20 тисяч доларів.

Упродовж дня біткойн подорожчав на понад 4%. Про це свідчать дані криптовалютної біржі Coindesk.

Актуально Верховна Рада в першому читанні підтримала легалізацію криптовалют: що це означає для ринку

Станом на 16:40 котирування цієї криптовалюти фактично досягло позначки 20,4 тисячі доларів.

Ще 15 грудня подорожчання біткойнів спрогнозував автор книги "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі. У твітері він закликав своїх фоловерів купувати біткойни, поки вона не перетнула позначку у 20 тисяч доларів.

Кійосакі також наголосив, що у найближчому майбутньому біткойн може подорожчати до 50 тисяч доларів.

Чому біткойн дорожчає

Упродовж 2020 року вартість криптовалюти зросла на понад 170%.

Це пояснюють зацікавленням до біткойнів з боку великих інвесторів.