Біткойн оновив власний історичний максимум: на скільки зросла ціна
Курс біткойна 16 грудня оновив історичний максимум. Наразі криптовалюта торгується на позначках вище 20 тисяч доларів.
Упродовж дня біткойн подорожчав на понад 4%. Про це свідчать дані криптовалютної біржі Coindesk.
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Станом на 16:40 котирування цієї криптовалюти фактично досягло позначки 20,4 тисячі доларів.
Ще 15 грудня подорожчання біткойнів спрогнозував автор книги "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі. У твітері він закликав своїх фоловерів купувати біткойни, поки вона не перетнула позначку у 20 тисяч доларів.
Кійосакі також наголосив, що у найближчому майбутньому біткойн може подорожчати до 50 тисяч доларів.
Чому біткойн дорожчає
- Упродовж 2020 року вартість криптовалюти зросла на понад 170%.
- Це пояснюють зацікавленням до біткойнів з боку великих інвесторів.
- Експерти вже заявили, що у 2021 році біткойни гарантовано подорожчають.
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