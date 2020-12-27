Уночі проти 27 грудня біткойн оновив історичний максимум. Цього разу криптовалюта не лише досягнула, а і перевищила позначку в 26 тисяч доларів.

Про нову історичну надвисоку ціну біткойна свідчать дані криптовалютних бірж. Про це повідомляє 24 канал.

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Скільки коштує біткойн станом на ніч 27 грудня

Coindesk – 26 828 (+9,34% за добу).

Binance (найбільша за об’ємом торгів криптовалютами біржа) – 26 855 (+9,25%).

CoinMarketCap (портал, що вираховує середню ціну за понад 20 біржами) – 26 848 (+8,94%).

Додамо, що вперше біткойн подолав позначку в 20 тисяч доларів 16 грудня. А вже 19 числа досяг позначки у 24 тисячі доларів.

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