Вартість біткойна зростає так само стрімко, як кількість охочих на цьому заробити. 18 лютого ціна біткойна перевищила позначку в 52 тисячі доларів.

Вартість піднялась після того, як компанія Tesla Ілона Маска повідомила, що інвестувала 1,5 мільярдів доларів у біткойни. Криптовалюта, яка на старті коштувала 10 доларів – вартує понад 50 тисяч.

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Прогнози експертів

Як тільки шум довкола цієї новини про інвестицію Маска вщухне, ціна на біткойн може знову впасти. Проте, у тривалій перспективі, вартість може вирости в рази.

Оптимізм щодо вартості біткойну поділяє й український банкір Олег Гороховський. За його прогнозами, до кінця року вартість криптовалюти зросте до 100 тисяч доларів.

Ризик нової економічної кризи

Натомість економіст Сергій Фурса взагалі вважає біткойни "мильними бульбашками з вибуховим ефектом". На його думку, у випадку, якщо вартість криптовалют впаде до нуля, це призведе до нової світової економічної кризи.

За його словами біткойн – це абсолютно спекулятивний інструмент, який немає жодної фундаментальної вартості і розкручується виключно на хайпі.

Його ціна може дійти до будь-якої ринкової вартості. Він зараз торгується по 50 (тисяч доларів – 24 канал), він може коштувати 100, а може й 500. Рано чи пізно це все перетвориться майже в нуль,

– наголосив Фурса.

Криптовалюта буде офіційною

У Верховній Раді вже відбулось перше читання закону про віртуальні активи. Він розроблений Міністерством цифрової трансформації разом із представниками бізнесу та асоціацією банків України. Друге читання заплановане на весну 2021 року.

Зверніть увагу. Якщо народні депутати проголосують "за", то вся криптовалюта в Україні буде визнана офіційно.

Треба пам'ятати, що це вже 1.5 трильйона капіталізація всього цього ринку і, на наш погляд, воно буде зростати,

– заявив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

За його словами, це перша унікальна спроба залучити бізнес, державу і виробити спільне бачення, як будуть розвиватись і що потрібно для того, щоб криптоактиви і криптовалюта розвивались в Україні.