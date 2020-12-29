За час карантину багато хто втратив роботу. В пошуках нової люди вивчають пропозиції профільних сайтів, змінюють професії, а також звертаються до Центру зайнятості (в народі - "Біржа праці"). Де безробітний отримуватиме виплати, зможе безкоштовно відвідати тренінги чи курси і паралельно йому підшукуватимуть роботу.

Хто має право стати на облік у Центр зайнятості, на які виплати можна розраховувати і яку роботу мають право запропонувати, – журналістка 24 каналу розпитала у експертів.

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Нюанси постановки на облік

Стати на облік у Центр зайнятості може будь-хто, хто фактично ніде не працює. Адвокат, кандидат юридичних наук Денис Головін пояснює, що йдеться про людину, віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не має заробітку або доходів як джерела існування, готова та здатна приступити до роботи.

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У службу зайнятості можуть звернутись:

громадяни працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), які через відсутність роботи не мають заробітку або інших доходів, готові та здатні приступити до роботи;

люди з інвалідністю, які не досягли встановленого спеціального пенсійного віку та отримують виплати по інвалідності або соціальну допомогу;

молодь до 16 років, яка працювала і була звільнені у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці. Зокрема, припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності працівників.

Також до державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні можуть звертатись й громадяни, які працюють, але бажають змінити місце роботи чи знайти роботу за сумісництвом, чи у вільний від навчання час.



Під час карантину багато хто залишився без роботи / Фото 24 каналу

Це можуть бути як громадяни нашої країни, так і іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають тут і визнані біженцями або людьми, які потребують додаткового захисту тощо.

Людина отримає статус безробітного з моменту, коли стає на облік у Центрі зайнятості. До речі, незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування, оскільки у нас в країні діє Єдина інформаційно-аналітична система державної служби зайнятості,

– зазначає Денис Головін.

Кого не візьмуть на облік

Конкретного переліку тих, кому відмовлять у постановці на облік у Центрі зайнятості – не має. Однак, загалом на "біржу праці" стати не може той, хто вже має роботу.

До зайнятого населення належать:

ті, хто працюють за наймом за трудовим договором;

працівники, які забезпечують себе роботою самостійно. Зокрема, це й члени особистих селянських господарств;

чоловіки та жінки, які проходять військову чи альтернативну службу;

ті, хто працюють на законних підставах за кордоном, а також ті, хто має доходи від такої зайнятості;

студенти, які навчаються за денною або дуальною формою освіти у школах, у закладах фахової передвищої та вищої освіти тощо;

непрацюючі, проте працездатні люди, які фактично доглядають за дитиною з інвалідністю, особою з інвалідністю I групи або за людиною похилого віку, яка за лікарняним висновком потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, та отримують допомогу, компенсацію чи надбавку;

батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони отримують виплати відповідно до законодавства;

той, хто проживає разом з людиною з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії потребує постійного стороннього догляду, та одержує грошову допомогу на догляд за нею.

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Як стати на облік

При взятті людини на облік, на неї заводиться персональна картка, де вказуються особисті дані (прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, місце проживання, серія та номер паспорта, відомості про останнє місце роботи або вид діяльності).

Перелік документів, необхідних для реєстрації на "біржі праці":

Копія та оригінал паспорту громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство або посвідку на постійне проживання або посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист (для інших осіб, визначених вище) і облікової картки платника податків. Копія та оригінал трудової книжки, цивільно-правового договору. Копія та оригінал диплому або іншого документу про освіту. Інші документи (наприклад, військовий квиток; інвалід подає копію довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією та, у разі наявності, пред’являє індивідуальну програму реабілітації; внутрішньо переміщені особи надають копію довідки про взяття на облік тощо).



Під час карантину документи до Центру зайнятості подаються онлайн / Фото 24 каналу

Людині, яка пред’явила всі потрібні документи, кар’єрний радник забезпечуватиме супровід та організацію надання послуг,

– пояснює адвокат Головін.

Хто такий кар’єрний радник? Це співробітник центру зайнятості, який забезпечує організацію надання послуг людям, які шукають роботу, зареєстрованим безробітним, здійснює їх супровід задля подальшого працевлаштування.

Як зауважує начальник відділу комунікацій Державного центру зайнятості Ірина Поліщук, на період карантину спрощено процедуру подання документів до центрів зайнятості. Людині лише потрібно заповнити дві заяви – про надання статусу безробітного та про призначення допомоги по безробіттю.

Подання заяви можливе двома способами:

на електронну пошту центру зайнятості, який людина обрала аби там обслуговуватися (можна власноруч написати або ж завантажити, роздрукувати, заповнити, а далі – сфотографувати або відсканувати і надіслати); власноруч заповнені заяви покласти в скриньку для прийому кореспонденції, розміщену у центрі зайнятості.

Згодом, кар’єрний радник зв’яжеться з пошукачем роботи телефоном, якщо потрібно буде уточнити інформацію.

Водночас з 24 квітня з'явилась можливість зареєструватися в Центрі зайнятості через онлайн-портал державних послуг "Дія".

Денис Головін пояснює, що при зверненні на біржу праці у людини може й не бути трудової книжки . Людину все одно поставлять на "біржу праці", якщо вона цього потребуєте. Інше питання, що від запису у трудовій залежить розмір виплат. Наприклад, якщо працівника звільнено "за статтею" (порушення внутрішнього розпорядку тощо), він отримає менше грошей ніж якщо звільнять через поновлення на роботі того, хто раніше виконував цю роботу.

Яку роботу повинні пропонувати

Чинне законодавство України містить такий термін, як "підходяща робота". Цей термін важко назвати літературним, але у законодавстві він використовується.

Підходящою для безробітного вважається робота, що відповідає освіті, професії чи спеціальності, кваліфікації пошукача з урахуванням доступності транспортного обслуговування.

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Денис Головін зауважує, що при цьому зарплата повинна бути не нижчою ніж за останнім місцем роботи з урахуванням середнього рівня, що склався у регіоні за минулий місяць, де людина зареєстрована як безробітна. Коли пошукачу пропонують підходящу посаду враховується тривалість роботи за професією (спеціальністю), кваліфікація, досвід, тривалість безробіття, а також потреба ринку праці.

Якщо не виходить знайти роботу за професією протягом 6 місяців із дня перебування на обліку, людині пропонується інша підходяща робота з урахуванням здібностей, стану здоров’я, досвіду тощо.

Дворазова відмова від запропонованої роботи є підставою для зняття з реєстрації в Центрі зайнятості та позбавлення статусу безробітного. Для тих, хто не має професії, або працював де не потрібна спеціальна підготовка, та перебуває на обліку понад 6 місяців, підходящою роботою також вважається участь у громадських та інших тимчасових роботах, тривалість яких перевищує місяць,

– пояснює адвокат.

Важливо, щоб місце роботи було розташоване у межах доступності транспортного обслуговування, а умови праці відповідали стану здоров'я громадянина, підтвердженому медичною довідкою.

Без згоди громадянина йому не можуть пропонувати роботу, яка потребує зміни місця проживання.

Як розраховують та нараховують виплати

Допомога з безробіття призначається відповідно до страхового стажу та з урахуванням зарплати та доходу людини, отриманих за останні шість місяців, за місцем роботи.

Розмір виплат складає:

якщо робочий стаж до двох років, передбачена допомога в розмірі 50% від доходу людини;

стаж від двох до шести років – 55%;

стаж від шести до десяти років – 60%;

стаж понад десять років – 70%.

При цьому служба зайнятості буде поступово зменшувати розмір виплат: перші 90 днів – 100%, наступні 90 днів – 80%, надалі – 70%.

Виплату допомоги з часткового безробіття, здійснює Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Ірина Поліщук зауважує, що максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом.

З 1 грудня 2020 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2 270 гривень, тому наразі максимальний розмір допомоги по безробіттю становить 9 080 гривень.

Натомість мінімальна допомога становить 1 800 гривень, якщо протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше як 6 місяців.

Людям, яким призначають виплати без урахування страхового стажу та зарплати на період карантину, збільшено з 650 до 1000 гривень. Це підвищення прописане у відповідній постанові Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України.



Допомога з безробіття / Інфографіка 24 каналу

Постанова застосовується з початку обмежувальних заходів, тобто з 12 березня, діятиме протягом карантину + 30 календарних днів після його закінчення,

– пояснює Ірина Поліщук.

На мінімальну допомогу в 1 тисячу гривень можуть розраховувати:

люди, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації в службі зайнятості, мають страховий стаж менше 6 місяців або звільнені з останнього місця роботи з негативних причин (наприклад, за прогул);

молодь, яка закінчила або припинила навчання в середньому та вищому навчальному закладі, звільнилася зі строкової військової служби і не потребує сприяння в працевлаштуванні на перше робоче місце;

внутрішньо переміщені особи, які документально не можуть підтвердити періоди своєї зайнятості.

Тривалість виплат

Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів, а для людей передпенсійного віку – 720 календарних днів.

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Грошова допомога призначається з 8-го дня після реєстрації в службі зайнятості. Виплата допомоги по безробіттю звільненим з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, починається з 91-го календарного дня.

Для тих, кому скоро на заслужений відпочинок (за 2 роки до настання права на пенсію) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів.

Проте так було до карантину. А на період дії карантину статус безробітного надається людині з першого дня подання заяви. З цього ж дня призначають і виплату допомоги по безробіттю.

Для звільнених в період карантину за власним бажанням, не застосовуються вимоги щодо скорочення тривалості виплати допомоги по безробіттю строком до 90 днів,

– пояснює важливий момент Ірина Поліщук.

Тобто, люди, які звільнились з останнього місця роботи в період карантину (з 12 березня 2020 року) за власним бажанням та зареєструвалися в службі зайнятості, отримують допомогу по безробіттю з першого дня набуття статусу безробітного. Водночас загальна тривалість виплат такої допомоги для них не може перевищувати 270 календарних днів.

Детальніше про захист своїх прав можна прочитати в Telegram-каналі Дениса Головіна.