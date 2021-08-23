Більшість українців вірять, що зможуть захистити свої права на землю: опитування

Майже 60% українців вважають, що зможуть захистити свої права як власника землі чи землекористувача, якщо їх хтось порушить.

Три чверті опитаних, 73%, переконані, що знайдуть, де отримати хорошу пораду, якщо зіткнуться із проблемою щодо права власності на землю. Про це свідчать результати соцопитування, яке провів Координаційний центр з надання правової допомоги.

До речі Ринок землі: скільки продали гектарів за перший місяць дії програми

Так, 59% людей думають, що зможуть захистити свої права як власника землі чи землекористувача. Щоправда, найменше у цьому впевнені старші люди, жителі сіл. Переважно, це люди із західних областей. Скільки людей збираються продавати землю Відповідно до опитування, лише 19% респондентів збираються продавати чи купувати землю. Серед жителів обласних центрів потенційних покупців вдвічі більше, ніж серед мешканців сіл. Ринок землі: головне З 1 липня 2021 року скасували мораторій на продаж аграрної землі, крім земель державної власності. Орендарі, які зараз винаймають у селян їхні паї, зможуть купити.

Проте до 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Питання продажу землі іноземцям вирішуватиметься на загальнонаціональному референдумі. Що треба знати про опитування

Опитування проводили з 19 червня по 21 липня 2021 року. Використовували метод телефонного інтерв’ю.

Усього опитали 1 тисячу осіб, які мають у власності чи користуванні земельну ділянку сільськогосподарського призначення.

Телефонні номери були відібрані з клієнтської бази системи безоплатної правової допомоги з тих, хто вперше звернувся до системи БПД у 2020 – 2021 роках із питань, пов’язаних із землею.



Ринок землі / Інфографіка 24 каналу