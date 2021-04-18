Планують підвищити зарплати працівникам, – очікування українських компаній на найближчий рік

Джерело:НБУ
Протягом наступних 12 місяців більше половини українських компаній планують підвищити зарплату працівникам. Натомість знижувати зарплату мають намір всього 2% підприємств.
Національний банк України запитав керівників українських компаній про ділові очікування підприємств. Мовилось й про плани в оплаті праці. У НБУ оприлюднили дані за I квартал 2021 року.
До слова Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України та інфляції у 2021 році
Окрім того, опитувані керівники підвищують очікування щодо зростання зарплат вже 3 квартал поспіль.
До того ж вже 6 квартал керівники підприємств прогнозують зменшення кількості працівників на своїх підприємствах.Зверніть увагу! Нещодавно Дослідницька агенція Info Sapiens виявила, що у березні споживчі настрої українців впали на 1,3 пункти у порівнянні з лютим. Скорочення індикатора пов’язане зі зниженням індексу доцільності великих покупок.