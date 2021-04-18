Планують підвищити зарплати працівникам, – очікування українських компаній на найближчий рік

Протягом наступних 12 місяців більше половини українських компаній планують підвищити зарплату працівникам. Натомість знижувати зарплату мають намір всього 2% підприємств.

Національний банк України запитав керівників українських компаній про ділові очікування підприємств. Мовилось й про плани в оплаті праці. У НБУ оприлюднили дані за I квартал 2021 року.

До слова Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України та інфляції у 2021 році

Як українські компанії планують змінити оплату праці

62,9% компаній – збільшити витрати на оплату праці одного працівника;

34,7% компаній – залишити оплату без змін;

2,4 % компаній – знизити зарплату.

Окрім того, опитувані керівники підвищують очікування щодо зростання зарплат вже 3 квартал поспіль.

Як компанії планують змінити кількість працівників

13,4% компаній – збільшити кількість працівників;

71,2% – залишити без змін;

15,4% – зменшити кількість працівників.

До того ж вже 6 квартал керівники підприємств прогнозують зменшення кількості працівників на своїх підприємствах.