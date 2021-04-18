Планують підвищити зарплати працівникам, – очікування українських компаній на найближчий рік
Протягом наступних 12 місяців більше половини українських компаній планують підвищити зарплату працівникам. Натомість знижувати зарплату мають намір всього 2% підприємств.
Джерело:НБУ
Національний банк України запитав керівників українських компаній про ділові очікування підприємств. Мовилось й про плани в оплаті праці. У НБУ оприлюднили дані за I квартал 2021 року.
До слова Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України та інфляції у 2021 році
Як українські компанії планують змінити оплату праці
- 62,9% компаній – збільшити витрати на оплату праці одного працівника;
- 34,7% компаній – залишити оплату без змін;
- 2,4 % компаній – знизити зарплату.
Окрім того, опитувані керівники підвищують очікування щодо зростання зарплат вже 3 квартал поспіль.
Як компанії планують змінити кількість працівників
- 13,4% компаній – збільшити кількість працівників;
- 71,2% – залишити без змін;
- 15,4% – зменшити кількість працівників.
До того ж вже 6 квартал керівники підприємств прогнозують зменшення кількості працівників на своїх підприємствах.
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