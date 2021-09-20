Більше соцвиплат та завищений курс долара: головні нюанси бюджету-2022

Кабінет міністрів представить проєкт державного бюджету на 2022 рік у Верховній Раді 21 вересня. З чого його наповнюватимуть, на що спрямують гроші та головні нюанси, читайте на Економіка 24.

Макроекономічні показники бюджету

В цілому цифри, закладені у макропрогнозі проєкту бюджету-2022, не викликають особливих зауважень, відзначив Юрій Шоломицький, керівник Центру макроекономічного моделювання KSE, під час представлення проєкту бюджету у фейсбуці. Ризиками, які можуть завадити виконанню бюджету, є курс долара та ціни на енергоносії.

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Основні показники держбюджету-2022 / Інфографіка 24 каналу

Курс долара

У проєкті бюджету-2022 заклали середньорічний курс долара на рівні 28,6 гривні. При цьому на кінець року очікується курс на рівні 28,7 гривні. Експерти звертають увагу, що прогноз дещо песимістичний для національної валюти.

Ми очікуємо до кінця року курсу нижче 28 гривень, це однозначно. І відповідно прогноз на наступний рік (при певній девальвації внаслідок зростання цін на енергоносії і погіршення платіжного балансу) – 28,6 теж може видаватися трошки зависоким. Прогноз у 28,2 або 28,0 гривні за долар був би відповіднішим Юрій Шоломицький Керівник Центру макроекономічного моделювання KSE

Та зауважимо, що це звична справа. Курс гривні завжди закладають вищим, ніж він є насправді. До прикладу, у бюджеті-2021 курс долара – 29,1 гривні. Як видно з графіку, курс жодного разу не підіймався вище 28,4 за долар (у січні).

Ціни на енергоносії

На основі цього прогнозу формується прогноз надходжень та витрат. Через завищений курс надходження від експорту, закладені у бюджеті, теж можуть бути перебільшеними.

Надходження та видатки формуються не лише з врахуванням курсу долара, але й з врахуванням цін на енергоносії. Автори проєкту очікують низьких цін, що сприятиме меншим видатками бюджету.

Ми теж очікуємо зниження цін на залізку руду. Але я не був би таким оптимістичним щодо 65 доларів за барель Brent наступного року, оскільки ми бачимо, що все ж таки рівноважна ціна була б на рівні 75 доларів. Ціни на енергоносії будуть все ж таки вищими, і умови торгівлі не будуть такими сприятливими, як є цьогоріч,

– вважає Юрій Шоломицький.

Проте певною мірою ці ризики враховані в прогнозі, адже ріст ВВП закладений на рівні 3,8%, що не є суттєвим ростом.

Доходи бюджету

У 2022 році очікують на 14% вищих доходів, ніж цьогоріч, а саме – 1,26 трильйона гривень. Структура надходжень незмінна – в основному це непрямі податки:

45% ПДВ;

12% акцизи.

Також четверту частку становлять прямі податки:

13% ПДФО та військовий збір

11% податок на прибуток підприємств

Більше надходжень

Щоправда, як відзначила Дарина Марчак , керівниця Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління KSE, чим розвиненіша держава, тим вищу частку доходів приносять саме прямі податки.

У 2022 році очікується збільшення надходжень від ПДФО (на 17% порівняно з 2021 роком) завдяки зростанню середньої зарплати та зменшенню рівня безробіття. А також більші надходження від акцизних платежів (на 11% більше), здебільшого завдяки збільшенню акцизу на тютюн.

Проте найбільше зростання надходжень очікують за виїзним митом (на 206,7% більше від плану на 2021 рік.

Це здається реалістичним, оскільки за перші 7 місяців 2021 року план перевиконаний у 1,5 раза. Також ці надходження залежать від зростання експорту, а виходячи з макропоказників, очікується суттєве зростання експорту на наступний рік, тому тут є пряма кореляція Дарина Марчак Керівниця Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління KSE

Менше надходжень

Водночас очікуються куди менші надходження від плати за ліцензії проведення азартних ігор (всього 10% від плану на 2021 рік). А все тому, що були завищені очікування на 2021 рік і наразі план виконаний лиш на 12%;

(всього 10% від плану на 2021 рік). А все тому, що були завищені очікування на 2021 рік і наразі план виконаний лиш на 12%; Також суттєво зменшать план залучення коштів від плати за надання адміністративних послуг (18,8% від плану 2021 року).

Ризики надходжень

Суттєвий ризик Дарина Марчак вбачає у тому, що бюджет-2022 не передбачає отримання коштів від програм допомоги ЄС, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорів.

Відсутність таких надходжень може свідчити про песимізм уряду в частині співпраці з міжнародними організаціями,

– зауважила експертка.

Нагадаємо, що Україна і досі не отримала всі гроші від МВФ в рамках програми stand-by. Перший транш Україна отримала ще у червні 2020 року у розмірі 2,1 мільярда доларів. Але відтоді співпраця на паузі.

Крім того, Кабмін заклав 24,4 мільярда гривень перерахувань від Нацбанку. Коли регулятор очікує перевести всього 13,6 мільярда гривень до бюджету.

Видатки бюджету

Видатки бюджету зростуть менш суттєво, ніж доходи, – на понад 7% до 1,44 трильйона гривень. Серед пріоритетів бюджету-2022 Дарина Марчак виділяє:

Боротьбу з COVID-19 – 25,4 мільярда гривень;

Посилення обороноздатності – 13,3 мільярда гривень;

Соціальну складова – 7,4 мільярда гривень;

Охорону здоров’я та освіту – 7,2 мільярда гривень.

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Саме на ці галузі спрямовано понад половину всіх видатків бюджету.



Основні показники держбюджету-2022 / Інфографіка 24 каналу

Соціальна складова бюджету

Наступного року планують посилювати захист малозабезпечених родин:

Нова бюджетна програма щодо сприяння економічній самостійності малозабезпеченої сім’ї (94,9 мільйона гривень). Це незначна сума, але експертка очікує, що наступного року програма буде пілотною.

Збільшено коефіцієнт доходу, необхідного для отримання допомоги для малозабезпечених: цьогоріч це 35%, а вже наступного року – 45%.

Передбачили вищі видатки на виплати субсидій на ЖКГ на 3,2 мільярда гривень. Відтак у 2022 році передбачили загальні витрати 38,4 мільярда гривень.

З 1 березня планується індексація пенсій. А з 1 жовтня почнуться доплати пенсіонерам у віці 70 – 75 років у розмірі 300 гривень щомісячно. Додамо, що на виплату пенсій додатково спрямували 200,6 мільярда гривень з держбюджету, адже надходжень Пенсійного фонду недостатньо. Все через демографічну кризу та пенсійну систему, яку вже давно слід міняти. Детальніше про це, читайте у нашому матеріалі.

Дороги

Наступного року планують витратити трохи менше грошей на дороги – 68,27 мільярда гривень (4,7% загальних видатків) проти майже 70 мільярдів гривень, запланованих на цей рік (5,16%).

Але при цьому значна частина піде не на будівництво чи ремонт доріг, а на виплату боргу. Укравтодор повинен погасити 15,8 мільярда гривень у 2022 році.

Зниклі субвенції

У проєкті бюджету зникли 49 бюджетних програм загальною сумою на 24,3 мільярда гривень, якщо порівнювати з бюджетом на поточний рік. Зокрема, відсутні такі програми:

Субвенція на інфраструктурні проєкти – 6,1 мільярда гривень;

Субвенція на соціально-економічні потреби – 6 мільярдів гривень.

Це трохи така омана. Міністерство фінансів вже заявило під час презентації проєкту бюджету, що готове профінансувати і інфраструктурну субвенцію, і соціально-економічну субвенцію у випадку, якщо депутати проголосують за проєкт закону №5600. Оскільки ці 2 субвенції дуже цікаві для депутатів, я розглядаю це як такий trade off між Мінфіном за підтримку депутатами податкового законопроєкту,

– відмітила Дарина Марчак.

Водночас у бюджеті з’явилися нові програми.

Ризики видатків

Як зазначила Дарина Марчак, у разі прийняття законопроєкту №3515, прожитковий мінімум у 2022 році зросте приблизно до 5 800 гривень, а це потягне за собою куди вищі витрати на соціальні потреби.

Проте, законопроєкт прийняли лише у першому читанні. Прийняття його у другому читанні не означатиме, що зміни вступлять в дію вже наступного року. Їх можуть перенести.

По-друге, законопроєкт не просто передбачає підняття прожиткового мінімуму, але й зміну його суті. До прикладу, пенсії не будуть дорівнювати 100% прожиткового мінімуму, як зараз, а деякі соціальні виплати і взагалі відв’яжуть від прожиткового мінімуму. Детальніше пояснюємо у статті.

Дефіцит бюджету

Однією з ключових переваг бюджету-2022 порівняно з бюджетом-2021 є суттєве зменшення дефіциту бюджету шляхом стрімкішого зростання доходів, ніж витрат. Якщо у 2021 році його планували на рівні 246 мільярдів гривень, то наступного року дефіцит складе 188 мільярдів гривень.

Для того, щоб здійснити всі виплати та профінансувати дефіцит бюджету, потрібно запозичити 571 мільярд гривень лише на внутрішньому ринку (79% всіх запозичень), розповіла Дарина Марчак.

З одного боку це добре, бо уряд планує зменшувати залежність від зовнішніх ринків. Але водночас я бачу в таких планах суттєвий ризик, тому що наразі уряду важко виконувати навіть значно скромніші плани із запозичень. За 8 місяців 2021 року вдалося залучити лише 242 мільярди гривень,

– відмітила експертка.

Проблема залучень у тому, що Україна робить недостатньо для того, щоб запозичити гроші в МВФ чи інших міжнародних структур, які пропонують гроші під низькі відсотки в обмін на проведення реформ. Натомість все більше грошей залучаються у вигляді ОВДП.

Наразі інвестиційний клімат України не надто привабливий, тож Мінфіну доводиться залучати кошти під вищі відсотки. А це лише погіршує проблему з обслуговуванням боргу. Вже кожна 8 гривня з бюджету йде на обслуговування боргу. Ця частка у бюджеті-2022 зросте ще більше.

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