Більш як 600 тисяч українців змінили попереднього газопостачальника, – НКРЕКП

Радіо Свобода нещодавно зробило запит до НКРЕКП, щоб дізнатись які українські газопостачальні компанії обслуговують найбільше громадян, після того, як у споживачів з'явилась можливість самотужки обирати постачальника. Так, за результатами наданого коментаря, комісія повідомила, що загалом понад 600 тисяч споживачів змінили попереднього постачальника.

Відповідь НКРЕКП на запит

У четвертому кварталі 2020 року змінили постачальника – більш як 528 тисяч споживачів природного газу.

У третьому кварталі 2020 року – майже 76 тисяч споживачів.

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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у повідомлені на запит Радіо свобода зазначили, що надають лише інформацію щодо кількості побутових споживачів, які уклали договори щодо постачання природного газу після 1 серпня 2020 року. У той час як інформація щодо кількості договорів, які є чинними та інформація щодо областей, які є лідерами за кількістю укладання нових договорів у НКРЕКП відсутня.

Хто обслуговує найбільше користувачів

Оскільки, починаючи з 1 серпня 2020 року в Україні запрацював ринок газу для споживачів, завдяки чому українці отримали можливість змінювати постачальника газу. Так споживачі можуть обрати чия ціна їм здається найпривабливішою.

Лише газопостачальна компанія "Газопостачальна компанія "Нафтогаз", що входить до групи "Нафтогаз" отримала право постачати газ по всій країні.

Згідно з даними НКРЕКП, які комісія надала для Радіо свобода, лідерами серед постачальників природного газу за кількістю побутових споживачів у четвертому кварталі 2020 року стали:

ТОВ "Дніпропетровськгаз збут" (звітність конфіденційна),

ТОВ "Нафтогаз України" (понад мільйон споживачів),

ТОВ "Харківгаз збут" (звітність конфіденційна),

ТОВ "Київоблгаз збут" (звітність конфіденційна),

ТОВ "Львівгаз збут" (звітність конфіденційна),

ДП "Київгазенерджи" (780 тисяч),

ТОВ "Одесагаз-постачання" (637 тисяч),

ТОВ "Запоріжгаз Збут" (звітність конфіденційна),

ТОВ "Вінницягаз Збут" (звітність конфіденційна),

ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" (442 тисячі).

Серед 10 газопостачальників, яких виокремив НКРЕКП, 4 постачальник навіть надали звітність, повідомивши, яку саме кількість вони обслуговують.