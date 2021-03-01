Більш як 600 тисяч українців змінили попереднього газопостачальника, – НКРЕКП
Радіо Свобода нещодавно зробило запит до НКРЕКП, щоб дізнатись які українські газопостачальні компанії обслуговують найбільше громадян, після того, як у споживачів з'явилась можливість самотужки обирати постачальника. Так, за результатами наданого коментаря, комісія повідомила, що загалом понад 600 тисяч споживачів змінили попереднього постачальника.
Джерело:Радіо Свобода
Відповідь НКРЕКП на запит
- У четвертому кварталі 2020 року змінили постачальника – більш як 528 тисяч споживачів природного газу.
- У третьому кварталі 2020 року – майже 76 тисяч споживачів.
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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у повідомлені на запит Радіо свобода зазначили, що надають лише інформацію щодо кількості побутових споживачів, які уклали договори щодо постачання природного газу після 1 серпня 2020 року. У той час як інформація щодо кількості договорів, які є чинними та інформація щодо областей, які є лідерами за кількістю укладання нових договорів у НКРЕКП відсутня.
Хто обслуговує найбільше користувачів
Оскільки, починаючи з 1 серпня 2020 року в Україні запрацював ринок газу для споживачів, завдяки чому українці отримали можливість змінювати постачальника газу. Так споживачі можуть обрати чия ціна їм здається найпривабливішою.
Згідно з даними НКРЕКП, які комісія надала для Радіо свобода, лідерами серед постачальників природного газу за кількістю побутових споживачів у четвертому кварталі 2020 року стали:
- ТОВ "Дніпропетровськгаз збут" (звітність конфіденційна),
- ТОВ "Нафтогаз України" (понад мільйон споживачів),
- ТОВ "Харківгаз збут" (звітність конфіденційна),
- ТОВ "Київоблгаз збут" (звітність конфіденційна),
- ТОВ "Львівгаз збут" (звітність конфіденційна),
- ДП "Київгазенерджи" (780 тисяч),
- ТОВ "Одесагаз-постачання" (637 тисяч),
- ТОВ "Запоріжгаз Збут" (звітність конфіденційна),
- ТОВ "Вінницягаз Збут" (звітність конфіденційна),
- ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" (442 тисячі).
Серед 10 газопостачальників, яких виокремив НКРЕКП, 4 постачальник навіть надали звітність, повідомивши, яку саме кількість вони обслуговують.
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