У більш ніж 90% декларацій НАЗК виявила правопорушення, – Опендатабот

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило у 96% перевірених деклараціях порушення, за останніх 4 роки. У 16% декларацій виявили суттєві порушення.

Порушення з період з 2017 по 2020 роки

НАЗК виявило порушення у 2 499 деклараціях, що складає 96% від загальної кількості проведених повних перевірок.

Суттєві порушення – незадекларовані кошти на суму від 237 тисяч гривень – знаходять у 16% перевірок.

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У НАЗК також відмітили, що не всі чиновники свідомо надавали неправдиві відомості й дехто робить випадково, допускаючи незначні помилки.

Серйозні порушення

В НАЗК серйозні порушення структурують наступним чином, передбачаючи відповідне покарання чи відповідальність:

недостовірні відомості на суму від 237 тисяч до 593 тисяч гривень – за це передбачено адміністративне покарання;

недостовірні відомості від 594 тисяч гривень – відповідальність за це посадовець нестиме вже за Кримінальним кодексом.

Решта порушень

Решта порушень – це несвоєчасне подання декларації, неповідомлення про суттєві зміни у майновому стані – зокрема, про відкриття рахунків в іноземній валюті у чиновника та членів його родини, неподання декларацій взагалі та несуттєві одруківки та похибки.

Структура порушень в деклараціях чиновників з 2017 по 2020 роки / Інфографіка Опендатабот

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Порушення у 2020 році

У 2020 році НАЗК склала 128 протоколів, йдеться в повідомленні Опендатабот. Також, зверніть увагу, що з 2020 року НАЗК має право складати протоколи про адміністративні порушення, пов’язані з корупцією, лише стосовно топчиновників. Тобто, осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Стосовно всіх інших мають право складати протоколи тільки уповноважені особи Національної поліції.