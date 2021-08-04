Порушення з період з 2017 по 2020 роки

НАЗК виявило порушення у 2 499 деклараціях, що складає 96% від загальної кількості проведених повних перевірок.

Суттєві порушення – незадекларовані кошти на суму від 237 тисяч гривень – знаходять у 16% перевірок.

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У НАЗК також відмітили, що не всі чиновники свідомо надавали неправдиві відомості й дехто робить випадково, допускаючи незначні помилки.

Серйозні порушення

В НАЗК серйозні порушення структурують наступним чином, передбачаючи відповідне покарання чи відповідальність:

недостовірні відомості на суму від 237 тисяч до 593 тисяч гривень – за це передбачено адміністративне покарання;

недостовірні відомості від 594 тисяч гривень – відповідальність за це посадовець нестиме вже за Кримінальним кодексом.

Решта порушень

Решта порушень – це несвоєчасне подання декларації, неповідомлення про суттєві зміни у майновому стані – зокрема, про відкриття рахунків в іноземній валюті у чиновника та членів його родини, неподання декларацій взагалі та несуттєві одруківки та похибки.

Структура порушень в деклараціях чиновників з 2017 по 2020 роки / Інфографіка Опендатабот

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Порушення у 2020 році

У 2020 році НАЗК склала 128 протоколів, йдеться в повідомленні Опендатабот. Також, зверніть увагу, що з 2020 року НАЗК має право складати протоколи про адміністративні порушення, пов’язані з корупцією, лише стосовно топчиновників. Тобто, осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Стосовно всіх інших мають право складати протоколи тільки уповноважені особи Національної поліції.

Нагадаємо, що президент України Зеленський задекларував близько 22,7 мільйона гривень за 2020 рік та борг. Також нерухомість в Україні, за кордоном й на анексованій території, детальніше про це, читайте в іншому матеріалі.