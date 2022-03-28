Більш ніж 3 мільярди доларів від партнерів уже пішли в бюджет, – Мінфін

Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що наразі відбуваються перемовини щодо підтримки на загальну суму до 6 мільярдів євро. До якої входить кредитна та грантова підтримка.

Сергій Марченко розповів, що вже розпочали співпрацю з МВФ через механізми швидкої фінансової допомоги Rapid Financing Instrument, де отримали 1,4 мільярда доларів. Зараз вони на рахунках в казначействі.

Важливо Інвестори масово продають китайські акції: в країні рекордні відпливи іноземного капіталу

Також є програма макрофінансової допомоги від Європейського союзу на 1,2 мільярда євро. За нею отримали 600 мільйонів євро двома траншами по 300 мільйонів євро.

Ведемо дальші консультації з Європейською комісією про наступні програми та транші. Від Світового банку отримали допомогу за програмою розвитку Development policy loan (DPL) на 312 мільйонів євро,

– повідомив Сергій Марченко.

За його словами, зараз Світовий банк та країни-партнери створюють такий траст-фонд допомоги для України. До нього вже долучилися Швеція, Нідерланди, Австрія. Швеція, зокрема на 50 мільйонів доларів готові надати гарантій, Нідерланди – 89 мільйонів доларів, Австрія -– 10 мільйонів доларів.

Крім того, Міністр фінансів України розповів, що ведуться перемовини з урядом Японії. Початкова сума кредитів – 100 мільйонів доларів. Проте є можливість збільшення.

Які ще є фінансові підтримки

Європейський інвестиційний банк скоригував свої проєкти на підтримку бюджету на суму 668 мільйонів євро , з яких 400 мільйонів євро вже отримали та маємо на рахунках в бюджеті.

, з яких вже отримали та маємо на рахунках в бюджеті. З Німеччиною обговорюється дві кредитні програми, які загалом на 150 мільйонів доларів. Підписали меморандум на першу та очікуємо надходження коштів.

Підписали меморандум на першу та очікуємо надходження коштів. Франція – перемовини про кредит на 300 мільйонів євро .

. Канада анонсувала кредитну програму на 500 мільйонів канадських доларів.

Великобританія – 500 мільйонів доларів.

"Серед грантів особливо треба виділити уряд Італії, який в перші дні війни нам надав грантову допомогу в розмірі 10 мільйонів євро. Грантову допомогу також очікуємо від Британії, Данії, Латвії, Литви, Ісландії та ЄС. Загальна сума грантів, яку бачимо – близько 360 мільйонів євро", – повідомив Марченко.

Крім того, він зазначив, що ведеться активна співпраця з США. Ще до війни була анонсована можливість надання гарантій на 1 мільярд доларів.

Міністр фінансів України повідомив, що з цих грошей в бюджет пішло понад 3 мільярди доларів. Тобто майже половину з цих коштів, про які ведуться перемовини.

Варто подивитися – Житло та допомога для переселенців та виплата пенсій