Заступник генерального директора "БНК-Україна" Сергій Мельников заявив, що у цій історії "немає політичного підґрунтя". Якщо обсяги постачання скоротяться, то це лише через ремонт Мозирського НПЗ.

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Ніякої заборони немає. Ми за контрактами номінували обсяги до 5 числа місяця поставок. Номінація буде, але він буде, можливо, в зменшеному обсязі. Це пов'язано з плановим ремонтом Мозирського НПЗ, який почнеться 1 червня,

– наголосив Мельников.

Наразі він не зміг назвати терміни ремонту.

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