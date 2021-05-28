Заступник генерального директора "БНК-Україна" Сергій Мельников заявив, що у цій історії "немає політичного підґрунтя". Якщо обсяги постачання скоротяться, то це лише через ремонт Мозирського НПЗ.
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Ніякої заборони немає. Ми за контрактами номінували обсяги до 5 числа місяця поставок. Номінація буде, але він буде, можливо, в зменшеному обсязі. Це пов'язано з плановим ремонтом Мозирського НПЗ, який почнеться 1 червня,
– наголосив Мельников.
Наразі він не зміг назвати терміни ремонту.
Що було раніше
- Інформацію про те, що Білорусь може зупинити постачання бензину А-95 в Україну вже з червня ЗМІ оприлюднили 28 травня.
- У повідомлення мовилося, що "Білоруська нафтова компанія" поки не підтвердили поставок на червень.
- Йомвірне рішення також прокоментував голова Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн. Він назвав цей крок "найгіршим, на який могли піти білоруси".