Білорусь заявила про початок експорту електроенергії в Україну

У Міненерго Білорусі заявили про початок експорту електроенергії в Україну. У контракті мовиться, що поставки здійснюватимуть упродовж листопада

Пресслужба Міненерго Білорусі повідомила, що графік постачання сформували, зважаючи на наявні можливості. Мовиться про режим роботи енергосистеми й потужність генерувального обладнання.

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Україна отримала аварійну допомогу

Білорусь 2 листопада надала Україні приблизно 3500 мегаватів на годину електроенергії. Це відбувалося у межах договору про аварійну допомогу через ситуацію на ТЕС.

Пресслужба Укренерго повідомила про дефіцит потужності в енергетичній системі України.

За даними компанії, причиною стала підвищена аварійність на енергоблоках теплових електростанцій. Це відбулося у результаті сезонного зростання споживання.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 2 листопада допустив відновлення імпорту електроенергії з Білорусі, але додав, що для цього має бути дуже холодна зима. Водночас він наголосив, що Україна очікує прибуття 5 суден з імпортним вугіллям. Окрім того, Міністерство енергетики працює, щоб збільшити видобуток вугілля в Україні.