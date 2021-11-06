Пресслужба Міненерго Білорусі повідомила, що графік постачання сформували, зважаючи на наявні можливості. Мовиться про режим роботи енергосистеми й потужність генерувального обладнання.
Зауважте Електроенергію з Білорусі отримала лише одна компанія – близького до Ахметова менеджера, – Герус
Україна отримала аварійну допомогу
Білорусь 2 листопада надала Україні приблизно 3500 мегаватів на годину електроенергії. Це відбувалося у межах договору про аварійну допомогу через ситуацію на ТЕС.
Пресслужба Укренерго повідомила про дефіцит потужності в енергетичній системі України.
За даними компанії, причиною стала підвищена аварійність на енергоблоках теплових електростанцій. Це відбулося у результаті сезонного зростання споживання.