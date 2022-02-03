Білорусь заборонила транзит литовських нафтопродуктів в Україну: чим це нам загрожує

Білорусь заборонила транзит продуктів із Литви до України з 7 лютого. Тут мовиться про залізничні перевезення нафтопродуктів, а також хімічних та мінеральних добрив.

Причому не тільки у Литві зроблених, а й завантажених на литовських залізничних станціях. Як написали білоруські ЗМІ, про це заявив речник місцевого МЗС Анатолій Глаз.

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Влада у Мінську заборонила транзит литовських товарів своєю територією, себто й до України теж. Білоруські журналісти зазначили, що через Білорусь таких товарів щороку транспортують на понад мільярд доларів.

Як білоруси пояснили своє рішення

У Мінську заявили, що заборонили транзит із Литви у відповідь на аналогічну заборону, раніше запроваджену Вільнюсом (заборону транзиту білоруських товарів через литовські порти).

А чому Литва заборонила транзит білоруських товарів

Річ у тім, що підприємство "Білоруськалій" та інші державні компанії, підконтрольні режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, перебувають під антилукашенківськими санкціями Сполучених Штатів Америки з грудня 2021 року.

І хоча спершу Литва на ці санкції не реагувала та дотримувалася чинних контрактів із білорусами, суспільний резонанс ситуації (який міг призвести навіть до відставки уряду) змусив владу переглянути свою позицію.

За даними групи "А-95", як зазначили в enkorr, у 2021 роцідизельного палива на українському ринку становили 9%, а литовського бензину – 11%, що, безумовно, досить багато.Тож загрози маємо дві: деякий дефіцит палива на заправках або зростання цін. Та чи ці загрози дійсно втіляться – наразі

Зверніть увагу, на початку лютого:

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