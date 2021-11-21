Білорусь відновить постачання електроенергії до України

21 листопада 2021 , 08:30
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Джерело:

Укренерго

Білорусь уже 21 листопада відновить постачання електроенергії до України. Про це свідчать дані Укренерго.

Постачання електроенергії з Білорусі відновиться на тому рівні, який був до його припинення напередодні.

Що було раніше Білорусь припинила імпорт електроенергії в Україну

Скільки електроенергії отримає України

З 21 листопада Україна отримуватиме 415 мегаватів електроенергії на годину. Таким був імпорт до його припинення 18 листопада.

Про відновлення імпорту електроенергії свідчать дані карти Укренерго.


Білорусь відновила електропостачання до України / Карта Укренерго

Добовий обсяг імпорту з Білорусі становить 2% споживання електроенергії.

Припинення енергопостачання з Білорусі: головне

  • Лист з попередженням про припинення енергопостачання українські компанії отримали від "Біленерго" ще на початку листопада 2021 року.
  • Тоді білоруська сторона підтвердила, що не планує підписувати нові договори про постачання електроенергії.
  • 17 листопада в Міністерстві енергетики Білорусі заявили, що припиняють електропостачання до України.
  • Наступного дня Україна припинила отримувати електроенергію з Білорусі.
Автор: Іван Магуряк