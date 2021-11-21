Білорусь відновить постачання електроенергії до України

Білорусь уже 21 листопада відновить постачання електроенергії до України. Про це свідчать дані Укренерго.

Постачання електроенергії з Білорусі відновиться на тому рівні, який був до його припинення напередодні.

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З 21 листопада Україна отримуватиме 415 мегаватів електроенергії на годину. Таким був імпорт до його припинення 18 листопада.

Про відновлення імпорту електроенергії свідчать дані карти Укренерго.



Білорусь відновила електропостачання до України / Карта Укренерго

Добовий обсяг імпорту з Білорусі становить 2% споживання електроенергії.

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