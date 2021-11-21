Постачання електроенергії з Білорусі відновиться на тому рівні, який був до його припинення напередодні.

Що було раніше Білорусь припинила імпорт електроенергії в Україну

Скільки електроенергії отримає України

З 21 листопада Україна отримуватиме 415 мегаватів електроенергії на годину. Таким був імпорт до його припинення 18 листопада.

Про відновлення імпорту електроенергії свідчать дані карти Укренерго.

Білорусь відновила електропостачання
Білорусь відновила електропостачання до України / Карта Укренерго

Добовий обсяг імпорту з Білорусі становить 2% споживання електроенергії.

Припинення енергопостачання з Білорусі: головне

  • Лист з попередженням про припинення енергопостачання українські компанії отримали від "Біленерго" ще на початку листопада 2021 року.
  • Тоді білоруська сторона підтвердила, що не планує підписувати нові договори про постачання електроенергії.
  • 17 листопада в Міністерстві енергетики Білорусі заявили, що припиняють електропостачання до України.
  • Наступного дня Україна припинила отримувати електроенергію з Білорусі.