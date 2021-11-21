Постачання електроенергії з Білорусі відновиться на тому рівні, який був до його припинення напередодні.
Що було раніше Білорусь припинила імпорт електроенергії в Україну
Скільки електроенергії отримає України
З 21 листопада Україна отримуватиме 415 мегаватів електроенергії на годину. Таким був імпорт до його припинення 18 листопада.
Про відновлення імпорту електроенергії свідчать дані карти Укренерго.
Білорусь відновила електропостачання до України / Карта Укренерго
Добовий обсяг імпорту з Білорусі становить 2% споживання електроенергії.
Припинення енергопостачання з Білорусі: головне
- Лист з попередженням про припинення енергопостачання українські компанії отримали від "Біленерго" ще на початку листопада 2021 року.
- Тоді білоруська сторона підтвердила, що не планує підписувати нові договори про постачання електроенергії.
- 17 листопада в Міністерстві енергетики Білорусі заявили, що припиняють електропостачання до України.
- Наступного дня Україна припинила отримувати електроенергію з Білорусі.