Білорусь відмовилась постачати в Україну електроенергію, – ЗМІ

Білорусь нібито більше не буде постачати в Україну електроенергію. Учасники енергоринку отримали 8 листопада лист від "Бєленерго" щодо зупинки поставок.

У листі зазначили, що з листопада поставки електроенергії до об'єднаної енергосистеми України не будуть здійснювати.

До речі Білорусь заявила про початок експорту електроенергії в Україну

Чи всі учасники ринку отримали листа

ЗМІ пишуть, що такого листа отримали декілька учасників ринку. Наприклад, державний "Енергоатом".

Однак невідомо, чи отримали його всі учасники ринку. Ймовірно, доступ до ресурсу залишать для кількох компаній. Наприклад, в "Укренерго" у коментарі "Новому времени" повідомили, що такого листа не отримували.

Нових контрактів теж не планують Експертка з питань енергетики Ольга Кошарна оприлюднила відповідний лист.

"Біленерго" повідомляє, що з листопада 2021 року постачання електричної енергії в ОЕС України на основі раніше укладених рамкових контрактів не здійснюватимуться,

– мовиться у листі.

Крім того, додали, що укладати нові рамкові контракти також не планують. Ймовірно, поставки можуть зупинитися вже 9 листопада.



Лист "Біленерго" / Фото з фейсбуку Ольги Кошарної

Що цьому передувало