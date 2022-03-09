Кредитний рейтинг Білорусі

Довгострокові суверенні кредитні рейтинги Білорусі в іноземній та національній валюті знизились з рівня B до CCC, короткострокові – з В до С. Розміщення рейтингів на перегляд із негативним прогнозом означає можливість їхнього зниження протягом найближчих тижнів. Наступну публікацію рейтингів Білорусі заплановано на 18 березня 2022 року.

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Нагадаємо! 8 березня довгостроковий рейтинг дефолту емітента Білорусі в іноземній валюті з В до CCC знизило агентство Fitch.

У S&P відмітили, що міжнародні санкції, введені щодо Білорусі є досить жорсткими й в агенстві очікують на їх подальше посилення.

Ми вважаємо, що ці санкції серйозно підірвуть білоруську економіку і створять значний ризик для фінансової стабільності. За відсутності непередбачуваного позитивного розвитку ми тепер вважаємо ймовірним, що Білорусь оголосить дефолт упродовж наступних 12 місяців,

– вважають у S&P.

Чи підтримуватиме фінансово Росія Білорусь

Експерти S&P вважають, що фінансова підтримка Білорусі з боку Росії може викликати ще більші сумніви з огляду на масштаби нестабільності фінансового ринку та економічного тиску на саму Росію.

Ми вважаємо, що це може мати прямі негативні наслідки для здатності Білорусі обслуговувати свій комерційний борг,

– резюмували вони.

Нагадаємо, що кредитний рейтинг Росії теж летить стрімко вниз. Так, наприклад, агентство Fitch переконане, що Росії не уникнути дефолту, а Morgan Stanley прогнозує дефолт країні-агресорці у середині квітня.

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