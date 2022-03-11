Білорусь ще на крок наблизилась до дефолту: Moody's знизило рейтинг

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило довгостроковий рейтинг Білорусі. Прогноз щодо рейтингів залишається "негативним", а можливість дефолту все ймовірніша.

Ймовірність дефолту в Білорусі

Аналітики агенства вважають, що дефолт Білорусі стає дедалі ймовірнішим, враховуючи побоювання щодо готовності уряду погасити свої боргові зобов'язання та очікування того, що будь-яка потенційна фінансова підтримка з Росії навряд чи буде використана для цієї мети.

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У Moody's відмітили, що зниження рейтингу Білорусі пов'язане з серйозним погіршенням кредитного профілю Росії, що історично було ключовим фактором і джерелом фінансової підтримки республіки.

Зниження кредитного рейтингу Білорусі

Moody's знизило стелю рейтингів Білорусі у національній з В2 до Саа3 та іноземній валюті з В3 до Ca. Зауважимо, що зниження рейтингів відображає послаблення кредитоспроможності Білорусі на тлі воєнного вторгнення Росії в Україну, що триває.

Білорусь безпосередньо зазнає значного подальшого посилення санкцій, спрямованих проти ключових секторів економіки та фінансової системи, що обмежить і без того вузькі зовнішні резерви країни й поставить під загрозу її здатність обслуговувати борг. Зовнішня позиція країни буде піддана подальшому ризику, як і її макроекономічна та фінансова стабільність,

– вважають у Moody's.

Нагадаємо, що агентство S&P Global Ratings не лише знизило кредитний рейтинг Білорусі, а й помістило його на перегляд із негативним прогнозом.

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