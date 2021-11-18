Білорусь припинила імпорт електроенергії в Україну

18 листопада 2021 , 15:20
Читать новость на русском

Джерело:

Укренерго

Білорусь вже не постачає електроенергію в Україну. Припинили імпорт 18 листопада.

Варто зауважити, що ще 17 листопада електроімпорт був на звичному рівні. Потужність була 415 мегават на годину.

Що цьому передувало Білорусь попередила, що з 18 листопада припиняє постачати електроенергію в Україну

Наразі ж потужність електропостачання впала до нуля.


Показники імпорту та експорту / Скриншот з сайту Укренерго

Електроенергія з Білорусі: що відомо

  • Білоруська компанія "Біленерго" ще на початку листопала заговорила про пипинення постачання. Українські енергокомпанії отримали відповідні листи з повідомленням.
  • В Україні припускали, що це станеться 9 листопада.
  • Ба більше, Білорусь не планує укладати нові договори про енергопостачання.
Автор: Тетяна Пасічник