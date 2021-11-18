Білорусь припинила імпорт електроенергії в Україну
18 листопада 2021 , 15:20Читать новость на русском
Джерело:Укренерго
Білорусь вже не постачає електроенергію в Україну. Припинили імпорт 18 листопада.
Варто зауважити, що ще 17 листопада електроімпорт був на звичному рівні. Потужність була 415 мегават на годину.
Що цьому передувало Білорусь попередила, що з 18 листопада припиняє постачати електроенергію в Україну
Наразі ж потужність електропостачання впала до нуля.
Показники імпорту та експорту / Скриншот з сайту Укренерго
Електроенергія з Білорусі: що відомо
- Білоруська компанія "Біленерго" ще на початку листопала заговорила про пипинення постачання. Українські енергокомпанії отримали відповідні листи з повідомленням.
- В Україні припускали, що це станеться 9 листопада.
- Ба більше, Білорусь не планує укладати нові договори про енергопостачання.