Білорусь може зупинити постачання бензину А-95 в Україну вже з червня

Білорусь може припинити постачати бензин A-95 на українську територію вже з червня. Щодо марки А-92, то поставки очікують у повному обсязі.

У "Білоруській нафтовій компанії" поки не підтвердили поставок на червень. Про це пишуть ЗМІ з посиланням на власників довготермінових контрактів з компанією.

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Джерела кажуть, що проблем з бензином А-92 бути не повинно. Щодо причин такої ситуації, то вони – наразі невідомі.

Інші джерела Enkorr стверджують, що перемовини досі проводять.

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