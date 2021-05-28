Білорусь може зупинити постачання бензину А-95 в Україну вже з червня

Білорусь може припинити постачати бензин A-95 на українську територію вже з червня. Щодо марки А-92, то поставки очікують у повному обсязі.
У "Білоруській нафтовій компанії" поки не підтвердили поставок на червень. Про це пишуть ЗМІ з посиланням на власників довготермінових контрактів з компанією.
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Джерела кажуть, що проблем з бензином А-92 бути не повинно. Щодо причин такої ситуації, то вони – наразі невідомі.Важливо! Інші джерела Enkorr стверджують, що перемовини досі проводять.
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