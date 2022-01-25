Білорусь заявляє, що надає аварійну допомогу українській енергосистемі
Джерело:Міненерго Білорусі
Два блоки Хмельницької та Запорізької атомних електростанцій 25 січня виведено на ремонт. Білорусь стверджує, що допомагає енергосистемі України.
Там кажуть, що надання електричної потужності здійснюється на запит української сторони у рамках двостороннього договору. Максимальна потужність становитиме 150 мегават.
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В Україні не працюють два блоки АЕС
- В "Енергоатомі" заявили, що за планом роботи на енергоблоці №4 Запорізької АЕС триватимуть до 07:00 ранку 27 січня, після чого енергоблок знову підключать до енергосистеми.
- На Хмельницькій атомній електростанції вказали, що відключення енергоблоку №1 від мережі відбулося через спрацювання диференційного захисту блочного трансформатора з подальшою роботою захисту реакторної установки.
Окрім цього, додали, що порушень меж і умов безпечної експлуатації не відбулося. Радіаційні зміни, наслідки для безпеки АЕС, персоналу та навколишнього природного середовища відсутні.Зверніть увагу! Напередодні в Офісі Президента наголосили, що ситуація в енергетиці "є абсолютно стабільною та абсолютно контрольованою", а Україна пройде опалювальний сезон без жодних збоїв і відключень споживачів.
Текст публікації Міненерго Білорусі:
Білорусь надає аварійну допомогу українській енергосистемі
Надання електричної потужності здійснюється на запит української сторони 25 січня з 11.00 до 18.00 у рамках двостороннього договору про надання аварійної допомоги.
Максимальна потужність становитиме 150 мегаватів.