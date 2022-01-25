Там кажуть, що надання електричної потужності здійснюється на запит української сторони у рамках двостороннього договору. Максимальна потужність становитиме 150 мегават.

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В Україні не працюють два блоки АЕС

В "Енергоатомі" заявили, що за планом роботи на енергоблоці №4 Запорізької АЕС триватимуть до 07:00 ранку 27 січня, після чого енергоблок знову підключать до енергосистеми.

На Хмельницькій атомній електростанції вказали, що відключення енергоблоку №1 від мережі відбулося через спрацювання диференційного захисту блочного трансформатора з подальшою роботою захисту реакторної установки.

Окрім цього, додали, що порушень меж і умов безпечної експлуатації не відбулося. Радіаційні зміни, наслідки для безпеки АЕС, персоналу та навколишнього природного середовища відсутні.

Зверніть увагу! Напередодні в Офісі Президента наголосили, що ситуація в енергетиці "є абсолютно стабільною та абсолютно контрольованою", а Україна пройде опалювальний сезон без жодних збоїв і відключень споживачів.

Текст публікації Міненерго Білорусі:

Білорусь надає аварійну допомогу українській енергосистемі

Надання електричної потужності здійснюється на запит української сторони 25 січня з 11.00 до 18.00 у рамках двостороннього договору про надання аварійної допомоги.

Максимальна потужність становитиме 150 мегаватів.