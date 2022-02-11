Білоруський експорт в Україну

У 2021 році український експорт в Білорусь склав 1,5 мільярда доларів, тоді як білоруський експорт в Україну – 4,8 мільярда доларів. Тож експертка прикметно зауважує, що в грошовому вираженні Білорусь дійсно втратить більше.

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Особливо враховуючи, що експорт в Україну – це 12% всього білоруського експорту,

– пише Острікова.

Експорт бензину та дизельного пального

Також Острікова зауважує, що білоруські погрози про зупинку експорту в Україну скоріш за все полягали в іншому. Це не про припинення торгівлі, а про продаж енергоресурсів. Тож вочевидь мовиться про бензин та дизельне пальне. "І по суті цих погроз наш президент нічого не відповів, тому що відповідати нічого", – підкреслює експертка.

Річ у тім, що з 4,8 мільярда доларів білоруського експорту в Україну 2,4 мільярда – це товари 2 710 позиції Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності – "нафта і нафтопродукти з вмістом нафти 70% і більше".

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