Обсяг зовнішньої торгівлі товарами у 2021 році

За підсумками І кварталу (з січня по березень) 2021 року обсяг зовнішньої торгівлі товарами та послугами між Україною та Білоруссю склав 1,2 мільярда доларів. У Мінекономіці зазначили, що це більше від аналогічного періоду у 2020 році на 8,8%. Відповідно експорт та імпорт за підсумками I кварталу 2021 року, склав:

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Експорт товарів – 334,2 мільйона доларів (зі зменшенням на 15,1%).

– 334,2 мільйона доларів (зі зменшенням на 15,1%). Імпорт товарів – 884,9 мільярда доларів (зі збільшенням на 21,6%).

Торговельний оборот товарами у I кварталі 2021 року

Торговельний оборот товарами між Україною та Білоруссю у I кварталі 2021 року становив 1,2 мільярда доларів (+10,9%), з яких:

експорт товарів становив 305,9 мільйона доларів. (-13,4%),

імпорт товарів – 863,7 мільярда доларів (+23,1%).

За підсумками 2020 року, щодо обсягу зовнішньої торгівлі товарами та послугами між країнами, Білорусь була на шостому місці, а за результатами І кварталу (з січня по березень) 2021 року посіла сьому сходинку, розповіли у Мінекономіці.

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами за 2020 рік

За підсумками попереднього року обсяг зовнішньої торгівлі товарами та послугами між Україною та Білоруссю сягнув 4,4 мільярда доларів, що на 20,9% менше, ніж у 2019 році.

Експорт товарів становив 1,4 мільярда доларів (-14,8% проти 2019 року).

становив 1,4 мільярда доларів (-14,8% проти 2019 року). Імпорт товарів – 3,0 мільярдів доларів (-23,6%).

Торговельний оборот товарами у I кварталі 2021 року

Торговельний оборот товарами між Україною та Білоруссю у 2020 році був на рівні 4,2 мільярда доларів (-20,6%), з яких:

експорт товарів становив 1,3 мільярда доларів (-13,8%),

імпорт товарів – 2,9 мільярда доларів (-23,4%).

Питома вага Білорусі у загальному зовнішньоторговельному обороті товарів і послуг України, за останніх три роки, становила:

у 2019 році – 4,2%,

у 2020 році – 3,7%,

у I кварталі 2021 року – 3,7%.

У зовнішньоторговельний оборот товарів України частка Білорусі, за останніх три роки, становила: