Обсяг зовнішньої торгівлі товарами у 2021 році
За підсумками І кварталу (з січня по березень) 2021 року обсяг зовнішньої торгівлі товарами та послугами між Україною та Білоруссю склав 1,2 мільярда доларів. У Мінекономіці зазначили, що це більше від аналогічного періоду у 2020 році на 8,8%. Відповідно експорт та імпорт за підсумками I кварталу 2021 року, склав:
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- Експорт товарів – 334,2 мільйона доларів (зі зменшенням на 15,1%).
- Імпорт товарів – 884,9 мільярда доларів (зі збільшенням на 21,6%).
Торговельний оборот товарами у I кварталі 2021 року
Торговельний оборот товарами між Україною та Білоруссю у I кварталі 2021 року становив 1,2 мільярда доларів (+10,9%), з яких:
- експорт товарів становив 305,9 мільйона доларів. (-13,4%),
- імпорт товарів – 863,7 мільярда доларів (+23,1%).
Обсяг зовнішньої торгівлі товарами за 2020 рік
За підсумками попереднього року обсяг зовнішньої торгівлі товарами та послугами між Україною та Білоруссю сягнув 4,4 мільярда доларів, що на 20,9% менше, ніж у 2019 році.
- Експорт товарів становив 1,4 мільярда доларів (-14,8% проти 2019 року).
- Імпорт товарів – 3,0 мільярдів доларів (-23,6%).
Торговельний оборот товарами у I кварталі 2021 року
Торговельний оборот товарами між Україною та Білоруссю у 2020 році був на рівні 4,2 мільярда доларів (-20,6%), з яких:
- експорт товарів становив 1,3 мільярда доларів (-13,8%),
- імпорт товарів – 2,9 мільярда доларів (-23,4%).
Питома вага Білорусі у загальному зовнішньоторговельному обороті товарів і послуг України, за останніх три роки, становила:
- у 2019 році – 4,2%,
- у 2020 році – 3,7%,
- у I кварталі 2021 року – 3,7%.
У зовнішньоторговельний оборот товарів України частка Білорусі, за останніх три роки, становила:
- у 2019 році – 4,8%,
- у 2020 році – 4,1%,
- у I кварталі 2021 року, так само як і за підсумками 2020 року – 4,1%.