Відповідну заяву зробила Джен Псакі – речниця Білого дому – під час брифінгу 6 травня. Її запитали про можливість списання зовнішнього боргу Києву.

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Ми дуже відкриті для всього, що допоможе українцям відновити свою країну і протистояти російському вторгненню,

– наголосила Псакі.

Вона зауважила, що допомога Україні від Штатів є життєво важливою, тому прийматиме різні форми.

Псакі також повідомила: закон про ленд-ліз для України Байден підпише вже 9 травня.

Важливо! Псакі йде з посади речниці Білого дому. Її наступницею стане Карін Жан-П'єр. Наразі вона обіймає посаду заступниці Псакі. Окрім того, вона тривалий час була радницею президента Байдена.

Байден оголосить про новий пакет допомоги Україні

За даними CNN, вже найближчим часом Україна може отримати новий пакет допомоги від США. Мовиться про 100 мільйонів доларів. Водночас точної дати, коли президент Джо Байден оголосить про це, наразі не називають.

Американські чиновники у розмові зі ЗМІ повідомили, що, вочевидь, цей пакет допомоги включати більше боєприпасів для такого озброєння, як гаубиці.

Байден проведе віртуальну зустріч із Зеленським та лідерами G7

ЗМІ повідомили, що вже у неділю, 8 травня, Джо Байден проведе віртуальну зустріч. На ній будуть присутні лідери країн G7 та президент Володимир Зеленський.

Захід відбудеться під головуванням Олафа Шольца – канцлера Німеччини. Темою зустрічі стане війна Росії з Україною. Також на порядку денному буде питання нових санкції проти країни-агресорки.

Раніше Байден наголосив, що США готові для додаткових санкцій проти Росії.

Зауважте! Шольц та Байден 5 травня провели телефонну розмову. Вони дійшли до висновку, що не визнають легітимність зміни кордонів України під час війни. Окрім того, темою розмови стала підтримка України. Президент США та канцлер Німеччини засудили "недавні коментарі російського керівництва, яке намагається дискредитувати демократично легітимізовану українську владу".

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