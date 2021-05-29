Білий Дім обговорює компенсації Україні через "Північний потік-2", – Коболєв

Україна може отримати компенсацію, коли газопровід "Північний потік-2" добудують. Такий варіант обговорює Білий дім.

Це застрахує нашу країну від втрати сплати за транзит російського газу до Європи. Про це повідомив колишній очільник "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

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У Білому Домі обговорюють компенсації Україні після добудови "Північного потоку-2", – Коболєв

За його словами, завершення будівництва газопроводу є не найгіршим розвитком сценарію для України.

Буде гірше, якщо "Північний потік-2" побудують, а жодного компенсаторного механізму для України не буде створено,

— зазначив він.

Ексглава "Нафтогазу" додав, що зараз у Білому Домі обговорюються варіанти угоди, завдяки якій наша країна може отримати компенсації після добудови газогону. Втім Коболєв не розповів можливі деталі, адже це є закритою інформацією. "Українські чиновники, які займаються цим питанням, про це в курсі", – наголосив він.

Коболєв також пояснив, росіяни зараз можуть гарантувати додаткові обсяги і додаткові контракти ще на 5 років. І в разі порушення цих угод Україна не буде ходити по судах 4 – 5 років, а отримає гроші відразу.

"Це конкретна прагматична реальна мета. Її потрібно обговорювати, нею потрібно займатися, витрачати час, гроші, зусилля лобістів і політиків. Адже втратити 3 мільярди на рік зараз виглядає, на жаль, реалістично", – підсумував він.

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