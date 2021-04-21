На одне вільне робоче місце в Україні претендують 6 безробітних

У Центрі зайнятості розповіли про те, як зросло безробіття під час пандемії. Там зазначають: попит на нові робочі руки є значно меншим, ніж пропозиція.

За словами очільниці державного Центру зайнятості Юлії Жовтяк, кількість претендентів значно перевищує кількість вакансій. Це стосується усіх регіонів, видів економічної діяльності та професійно-кваліфікаційних групах.

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Скільки є вакансій в Україні

Станом на 1 квітня кількість актуальних вакансій у базі Центру зайнятості становить 77 тисяч. Відтак суттєвим залишається дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили.

У середньому в Україні на одне вільне робоче місце претендують 6 безробітних. На 1 квітня 2020 року – 5 людей,

– зазначила Юлія Жовтяк.

Проте, варто зазначити, що кількість безробітних зменшується. Зокрема завдяки роботі Центру зайнятості, розповідає Жовтяк. Так, наприклад, за сприяння центрів зайнятості у 2020 році роботу знайшли 600 тисячам українців.

Станом на 7 квітня 2021 року, кількість зареєстрованих у Державній службі зайнятості безробітних становила 429 тисяч осіб. Наприклад, ще місяць тому, 5 березня, на обліку в службі перебувало майже 487 тисяч безробітних громадян.

Протягом січня – березня 2021 працівники Центрів зайнятості підібрали роботу для 127 тисяч українців.

Хто найбільше постраждав від карантину

Юлія Жовтяк розповідає: найбільше пошукачів роботи серед представників сфери обслуговування. Саме вони стикаються із труднощами працевлаштування через пандемію.

… зараз офіціанти, бармени, кухарі, бариста, покоївки стикаються з труднощами працевлаштування,

– додала Жовтяк.

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