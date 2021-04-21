На одне вільне робоче місце в Україні претендують 6 безробітних
У Центрі зайнятості розповіли про те, як зросло безробіття під час пандемії. Там зазначають: попит на нові робочі руки є значно меншим, ніж пропозиція.
Джерело:"Факти"
За словами очільниці державного Центру зайнятості Юлії Жовтяк, кількість претендентів значно перевищує кількість вакансій. Це стосується усіх регіонів, видів економічної діяльності та професійно-кваліфікаційних групах.
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Скільки є вакансій в Україні
Станом на 1 квітня кількість актуальних вакансій у базі Центру зайнятості становить 77 тисяч. Відтак суттєвим залишається дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили.
У середньому в Україні на одне вільне робоче місце претендують 6 безробітних. На 1 квітня 2020 року – 5 людей,
– зазначила Юлія Жовтяк.
Проте, варто зазначити, що кількість безробітних зменшується. Зокрема завдяки роботі Центру зайнятості, розповідає Жовтяк. Так, наприклад, за сприяння центрів зайнятості у 2020 році роботу знайшли 600 тисячам українців.
Протягом січня – березня 2021 працівники Центрів зайнятості підібрали роботу для 127 тисяч українців.
Хто найбільше постраждав від карантину
Юлія Жовтяк розповідає: найбільше пошукачів роботи серед представників сфери обслуговування. Саме вони стикаються із труднощами працевлаштування через пандемію.
… зараз офіціанти, бармени, кухарі, бариста, покоївки стикаються з труднощами працевлаштування,
– додала Жовтяк.
Виплати безробітним під час карантину: головне
- Безробітні можуть отримувати допомогу від держави, ставши на облік у Центрі зайнятості.
- Наразі допомога безробітним становить від 650 до 9 080 гривень і залежить від досвіду роботи і спеціалізації безробітного.
- Таку допомогу призначають усім, хто отримав статус безробітного, а також підприємцям та найманим працівникам, що втратили частину доходу, або заробітної плати через карантин.
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