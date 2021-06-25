Безробіття в Україні досягло рекордного за 4 роки показника, – Держстат
25 червня 2021 , 19:18Читать новость на русском
Джерело:Держстат
В Україні у першому кварталі 2021 року рівень безробіття становив 10,5%. Цей показник є найвищим з початку 2017 року.
Про це свідчать дані, які оприлюднила Державна служба статистики у четвер, 24 червня.
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За результатами обстеження робочої сили у І кварталі 2021 року, кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше становила 15,5 мільйона осіб, а у віці 15 – 70 років – 15,4 мільйона осіб.
- Кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15 – 70 років склала по 1,8 мільйона осіб;
- Рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 48,6%, а серед населення віком 15 – 70 років – 55,0%.
Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше становив 10,4%, а у віці 15 – 70 років – 10,5%,
– додали у Держстаті.
Безробіття в Україні досягло рекордного за 4 роки показника / Дані Держстату
- станом на 1 січня на обліку перебувало 459 тисяч зареєстрованих безробітних.