Безробіття в Україні досягло рекордного за 4 роки показника, – Держстат

В Україні у першому кварталі 2021 року рівень безробіття становив 10,5%. Цей показник є найвищим з початку 2017 року.

Про це свідчать дані, які оприлюднила Державна служба статистики у четвер, 24 червня.

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За результатами обстеження робочої сили у І кварталі 2021 року, кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше становила 15,5 мільйона осіб, а у віці 15 – 70 років – 15,4 мільйона осіб.

Кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15 – 70 років склала по 1,8 мільйона осіб;

Рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 48,6%, а серед населення віком 15 – 70 років – 55,0%.

Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше становив 10,4%, а у віці 15 – 70 років – 10,5%,

– додали у Держстаті.



Безробіття в Україні досягло рекордного за 4 роки показника / Дані Держстату

станом на 1 січня на обліку перебувало 459 тисяч зареєстрованих безробітних.

Станом на 24 червня 2021 року кількість зареєстрованих безробітних складала 354 тисячі осіб, що на 105 тисяч осіб менше, ніж на початку року: