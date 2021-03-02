Безос знову позаду: китайський Forbes визнав Маска найбагатшим у світі
Ілон Маск очолив рейтинг найбагатших людей світу за версією журналу Hurun. Це видання є китайським аналогом Forbes.
Джерело:Sina
У дослідженні мовиться, що упродовж року статки Маска зросли на 151 мільярд доларів. Наразі вони становлять 197 мільярдів доларів.
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Головним джерелом прибутку мільярдера є Tesla. Маску належить 21% акцій компанії.
Хто ще увійшов у 3 лідерів
- Джефф Безос – засновник Amazon та власник компанії Blue Origin.
- Бернар Арно – президент групи компаній Louis Vuitton Moet Hennessy.
Маск і Безос: хто все-таки найбагатший
- 9 січня 2021 року Маск став найбагатшою людиною у світі. На той момент його статки становили 188,5 мільярда доларів. На другій позиції тоді опинився Джефф Безос, який раніше був першим.
- У лютому 2021 року Безос заявив, що планує активно працювати над розвитком власної космічної компанії Blue Origin. Мільярдер попередив Маска: їх чекає жорстка конкуренція у сфері космосу.
- Згодом Безос знову очолив рейтинг найбагатших. Причиною стало те, що акції Teslа подешевшали на 2,4%.
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