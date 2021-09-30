Без трудової книжки працюють приблизно 3 мільйони українців: у яких галузях найбільше

Кількість українців, які працюють неофіційно, протягом січня – червня 2021 року становила понад 3 мільйони людей. Це майже 20% від загальної чисельності зайнятого населення.

Таку інформацію оприлюднила Державна служба статистики України. Дані стосуються українців віком від 15 до 70 років.

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Кількість неформально зайнятого населення за січень – червень становила 3 015 400 людей. Це 19,3% від загальної чисельності українців віком 15 – 70 років, які працюють.

Найвищий відсоток людей, які працюють неофіційно

у сільському господарстві – 45,8%,

у будівництві – 16,8%,

у торгівлі – 15,3%.

у промисловості – 6,0%.

За інформацією статистичного відомства, серед населення віком від 15 років без трудової книжки працювали 3 053 500 людей – 19,5% від робочої сили.



Майже 20% населення українців працюють неофіційно / Скриншот зі сайту Держстату

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