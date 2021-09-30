Без трудової книжки працюють приблизно 3 мільйони українців: у яких галузях найбільше
Джерело:Держстат
Кількість українців, які працюють неофіційно, протягом січня – червня 2021 року становила понад 3 мільйони людей. Це майже 20% від загальної чисельності зайнятого населення.
Таку інформацію оприлюднила Державна служба статистики України. Дані стосуються українців віком від 15 до 70 років.
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Майже кожен 5 працює без трудової
Кількість неформально зайнятого населення за січень – червень становила 3 015 400 людей. Це 19,3% від загальної чисельності українців віком 15 – 70 років, які працюють.
Найвищий відсоток людей, які працюють неофіційно
- у сільському господарстві – 45,8%,
- у будівництві – 16,8%,
- у торгівлі – 15,3%.
- у промисловості – 6,0%.
За інформацією статистичного відомства, серед населення віком від 15 років без трудової книжки працювали 3 053 500 людей – 19,5% від робочої сили.
Майже 20% населення українців працюють неофіційно / Скриншот зі сайту Держстату
Пів мільйона українців можуть залишитися буз пенсії
- Марина Лазебна розповіла, що пів мільйона українців можуть залишитись без пенсій. Мовиться про неофіційно працевлаштованих, аналогічна ситуація можлива з людьми, які працюють на неповну зайнятість. Саме вони, за словами міністерки, не матимуть необхідних 15 років стажу, щоб претендувати на пенсію.
- Однак цього можна уникнути, якщо змінити законодавство, над чим і працює уряд.