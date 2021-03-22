Без олігархів ВВП України був би у 2,5 рази більшим, – радник Зеленського
Олег Устенко заявив, що Україна могла б мати ВВП на рівні 400 мільярдів доларів. Однак через олігархів, які "консервували ситуацію", показник становить 160 мільярдів.
Джерело:радіо НВ
Що заявив Устенко
Президент Володимир Зеленський розпочав в Україні процес деолігарахізації. Про це заявив радник глави держави Устенко.
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Якби економічна ситуація в Україні не консервувалася у 90-х роках, ми могли б мати, за результатами минулого року, ВВП на рівні 400 мільярдів доларів. За фактом, ми маємо трохи більше ніж 160 мільярдів доларів,
– сказав політик.
За його словами, олігархи, розвиваючи власний бізнес, створюють бар'єри для входження у бізнес інших людей.
"Вони використовують політичні зв'язки, медіаресурс, щоб блокувати розвиток ситуації. Виходить, що захист прав власності – те, чого хоче бізнес – нормальна судова система, ефективна боротьба з корупцією, конкуренція, демонополізація економіки, зменшення бар'єрів для ведення бізнесу, – блокує якраз ця група", – пояснив Устенко.
Процес деолігархізації неминучий
Устенко підкреслив, що боротися потрібно не проти "одного прізвища", а проти закритої системи, яка формувалася в Україні протягом останніх десятиліть.
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Якщо ти будеш боротися проти конкретної особи, не змінюючи умови ведення бізнесу, то наткнешся на ті ж граблі,
– заявив радник Зеленського.
Він додав, що президент хоче проводити деолігархізацію "широким фронтом". Мовиться про:
- захист права власності,
- амністію капіталу,
- проведення судової реформи,
- відновлення повноцінної роботи антикорупційної інфраструктури,
- демонополізацію економіки,
- розвиток конкуренції.
За словами Устенко, ненормально, коли великі олігархічні групи контролюють сектори економіки.
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