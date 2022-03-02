Без обмежень: гроші з єПідтримки тепер можна витрачати на будь-що

Гроші з єПідтримки тепер можна витрачати на будь-які продукти чи товари. Програма вже не має обмежень на конкретний напрямок бізнесу.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Ми розуміємо, що зараз кожна гривня може врятувати чиєсь життя або суттєво допомогти,

– написав Федоров.

Нагадаємо, що раніше ковідну тисячу дозволили відправляти на потреби Збройних сил України. Лише за 6 днів українці переказали на армію в такий спосіб понад 1,5 мільярда гривень.

Внести кошти на допомогу українським військовим можна за посиланням:

Для цього введіть суму, яку хочете переказати із картки "єПідтримка".

Далі введіть реквізити своєї картки та електронну пошту.

Наостанок підтвердить оплату у додатку свого банку, якщо він цього вимагає.

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