Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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Ми розуміємо, що зараз кожна гривня може врятувати чиєсь життя або суттєво допомогти,
– написав Федоров.
Нагадаємо, що раніше ковідну тисячу дозволили відправляти на потреби Збройних сил України. Лише за 6 днів українці переказали на армію в такий спосіб понад 1,5 мільярда гривень.
Внести кошти на допомогу українським військовим можна за посиланням:
- Для цього введіть суму, яку хочете переказати із картки "єПідтримка".
- Далі введіть реквізити своєї картки та електронну пошту.
- Наостанок підтвердить оплату у додатку свого банку, якщо він цього вимагає.
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