Без нових субсидій: у Мінсоцполітики шукають винних на місцях

Не всім українцям вчасно перепризначили житлові субсидії на наступний період, який включає й опалювальний сезон. Через це люди можуть невчасно отримати допомогу.

У Мінсоцполітики повідомили, що звертаються до Асоціації міст України. Просять скоординувати роботу міст щодо перепризначення житлових субсидій.

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У Мінсоцполітики назвали причину проблем з нарахуванням субсидій

У відомстві розповіли, що в окремих містах органи місцевого самоврядування не забезпечили дотримання вимог порядку призначення житлових субсидій на наступний період.

...І тому перепризначення субсидії на наступний період в автоматичному режимі проведено не у повному обсязі,

– заявили у міністерстві.

Саме це може призвести до невчасного отримання громадянами допомоги на оплату житлово-комунальних послуг.

Міністерство звернулось до Асоціації міст

Мінсоцполітики попросило Асоціацію міст України скоординувати роботу міст для того, щоб найближчим часом завершити перепризначення житлових субсидій на наступний період. Однак мовиться тільки про домогосподарства, які мають на неї право.

Однак у Мінсоцполітики запевнили, що всі перепризначені субсидії будуть виплачені одержувачам починаючи з травня, незалежно від дати проведення перепризначення.

Кому не нарахують субсидії: нові правила

Українцям, які здійснили масштабну покупку. Зокрема, придбали квартиру, земельну ділянку або транспортний засіб (окрім мопеда або причепа);

мають банківський депозит у сумі понад 100 тисяч гривень;

здійснили купівлю-продаж валюти та банківських металів упродовж року до звернення за субсидією на суму понад 50 тисяч гривень;

декларують відсутність доходу, однак перебували за кордоном понад 60 днів. Винятки – перебування на лікуванні, у відрядженні, для нагляду за дитиною;

мають заборгованість за оплату житлово-комунальних послуг та за оплату аліментів понад 3 місяці;

не повернули до бюджету незаконно отриману субсидію за попередній період;

власники авто, якому менш ніж 5 років з дати випуску;

власники 2 і більше автомобілів, яким немає 15 років з дати випуску;

які не мають доходів і при цьому ніде не навчаються, не працювали, не мали статусу безробітного.