Транш від МВФ

"Якраз в ці хвилини міністр фінансів перебуває в США в Міжнародному валютному фонді на переговорах. Йдеться ще про торішні суми – 700 мільйонів доларів, літо – осінь ...", – розповів під час прес-конференції на форумі "Україна 30" перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко.

Цікаво Чому гібридне авто краще бензинового та навіть електроавтомобіля

Зі слів Любченка, Україна виконала всі зобов'язання, які брала на себе в особі уряду "в плані інституційних змін, прямих дій уряду".

Ми дуже сподіваємося, що цей транш буде, тому що відмовлятися від дешевих грошей – це безглуздо,

– підсумував міністр.

Також голова Мінекономіки наголосив, що не очікує економічних потрясінь в Україні, якщо транш МВФ не надійде в країну до кінця року.

Транш, про який говорить Любченко, держава може отримати в рамках програми stand-by, яку затвердили в МВФ для України на SDR3,6 мільярда, що складає майже 5 мільярдів доларів, із негайним виділенням 2,1 мільярда доларів першого траншу.