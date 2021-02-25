Угода з МВФ щодо перегляду програми дасть можливість знизити ставки запозичень на зовнішніх ринках. Водночас без Міжнародного валютного фонду все одно доведеться брати гроші у борг.

Ставка купона зараз може скласти до 7% річних. Таку думку висловив Олег Устенко, радник президента Зеленського щодо економічних питань.

Важливо Україна отримає черговий транш від МВФ: Шевченко назвав умови

За його словами, вийти на ринок запозичення капіталу можна. Проте він сумнівається, що це варто робити зараз. Адже ймовірність того, що Україна продовжить співпрацю з МВФ, є дуже високою.

Якщо ми зараз вийдемо і позичимо на зовнішньому ринку, повинні будемо заплатити на 1% дорожче, ніж після того, як Україна вийде на раду директорів МВФ,

– пояснив Устенко.

До того ж, уряд не відчуває жорсткого навантаження у частині зовнішніх виплат. Все тому, що пікові платежі за державним боргом припадають на березень та вересень, додав він.

Водночас Устенко запевнив, що запас міцності на березень вже сформований. А до вересня українське питання, найімовірніше винесуть на обговорення ради директорів МВФ.

"Після цього ми зможемо виходити та запозичувати під нижчий відсоток", – припустив радник Зеленського щодо економічних питань.

Довідка. Напередодні місія МВФ завершила роботу в Україні, так і не досягнувши домовленостей щодо виділення траншів. Які це може мати наслідки – читайте тут.

Про внутрішній ринок

За словами Устенка, внутрішній ринок в Україні зараз має кращий вигляд. "По-перше, тому що це гривня. По-друге, це відносно недорогий ресурс", – пояснив економіст.

Реальні процентні ставки, за якими Мінфін позичає гроші, не такі вже й високі. Якщо припустити, що інфляція за підсумками року буде близько 7%, реальна ставка сягатиме 4%,

– додав він.

Як наголосив радник українського президента, це – навіть дешевше, ніж те, що можна було б отримати на зовнішніх ринках.