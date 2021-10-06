Без коліс, вікон та фар: Укрпошта розпродає 1 600 старих автівок – вражаючі фото

Державна Укрпошта вирішила розпродати свою стару техніку. Серед моделей, які виставили на аукціоні, автомобілі бізнес-класу світових брендів та машини радянського автопрому.

Зазначається, що більшість авто, які продає Укрпошта, є непридатними до роботи. Частину з них не використовували вже понад 10 років.

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Серед автомобілів, які Укрпошта буде реалізовувати:

BMW, Audi, Mercedes-Benz 1980 – 90 років випуску,

екземпляри, випущені за радянських часів, – ЗІЛ, КАМАЗ, ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ЛАЗ.

Попередньо, оціночна вартість всіх авто склала 10,9 мільйона гривень без ПДВ.

В чому полягає унікальність аукціону

Гендиректор Укрпошти Ігор Смелянський наголосив, що продаж старих авто держкомпанії перетворить на найбільше шоу-аукціон старовинних автомобілів в Україні. За його словами, понад 1 600 автомобілей будуть представлені не лише у Києві, але й в інших куточках нашої країни.

Все це "народне надбання", яке становило понад 30% автопарку на момент мого приходу у 2016 році, збиралося роками та ніколи не списувалося,

– розповів Смелянський.

Чому ж така виставка не відбулася раніше? Як пояснив гендиректор Укрпошти, бо навіть після здобуття Україною незалежності, любителів Карла Маркса і захисту "надбання народу" було дуже багато, а керівники Укрпошти та Міністерства не хотіли потім пояснювати прокурору, чому, як і за скільки вони продали чи списали це "народне добро".

За даними підприємства, з 2016 року Укрпошта придбала більш ніж 3 000 нових автівок, а середній вік авто скорочено з 15 до 7.

Старий автопарк Укрпошти, який продадуть на аукціоні / Фото з фейсбуку Ігоря Смелянського

Повний текст публікації Ігоря Смелянського:

Увага! Укрпошта починає найбільше шоу-аукціон старовинних автомобілів в Україні. Але в порівнянні з відомою щорічною виставкою Old Car Land, на якій збираються сотні ентузіастів ретро, ​​наша виставка буде відрізнятися 3 компонентами:

1. У нас буде не сотні, а понад 1 600 машин і не тільки в Києві, а й по всій Україні.

2. Наша виставка буде одноразовою, пройде на Прозорро Продажі і там можна буде купити абсолютно всі експонати.

3. Широта представлених експонатів, порадує автолюбителя (і любителя збору металобрухту) на будь-який смак: від BMW, Audi, Mercedes-Benz 1980-90 років випуску, до унікальних моделей радянського автопрому: ЗІЛ, КАМАЗ, ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ЛАЗ, де найстарішим буде "ЗІЛ-ММЗ 555" 1968 року випуску.

Все це "Народне надбання", яке становило понад 30% автопарку на момент мого приходу у 2016 році, збиралося роками й ніколи не списувалося. Чому ж така виставка не проходила раніше? Тому, що навіть після здобуття Україною незалежності, любителів Карла Маркса і захисту "надбання народу" було дуже багато, а керівники Укрпошти та Міністерства не хотіли потім пояснювати прокурору, чому, як і за скільки вони продали / списали це "народне добро".

І лише після корпоратизації Укрпошти, ухвалення Наглядовою Радою та нашими акціонерами – Міністерство інфраструктурі України порядку оцінки та продажу активів, а також появи майданчики "Прозорро", це стало можливим.

Ну, і в кінці трохи статистики для тих, хто жене хвилю зради на нас на ТБ і в соцмедіа. З моменту приходу нашої команди у 2016 році було придбано понад 3000 нових машин. Середній вік машин знизився з 15 до 7 років. При цьому, для керівництва і топменеджменту компанії не було куплено жодної машини. Весь транспорт купувався виключно для виробничих потреб.