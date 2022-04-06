У березні золотовалютні резерви України зросли на 2%

За березень міжнародні резерви України зросли на 2% й станом на 1 квітня, за попередніми даними, становили 28 107,5 мільйона доларів.

У НБУ зазначили, що загалом за місяць українські золотовалютні резерви зросли на 569,6 мільйона доларів. Зазначається, що збільшення відбулося насамперед завдяки фінансуванню від міжнародних партнерів та платежі з обслуговування державного боргу.

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Яку допомогу отримала Україна у березні

1 мільярд доларів Україна отримала від Міжнародного валютного фонду;

639 мільйонів євро – від Європейського інвестиційного банку;

588 мільйонів євро – від Європейського союзу;

111 мільйонів доларів та 312 мільйонів євро – від Світового банку.

Що ще впливало на золотовалютні резерви України

Операції з управління державним боргом. Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 283 мільйонів доларів. Крім того, у березні Національний банк та Уряд України сплатили 680 мільйонів доларів МВФ

Операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку. Загалом у минулому місяці Національний банк продав на валютному ринку 2 476 мільйонів доларів США й викупив 748 мільйонів доларів США.

Переоцінка фінансових інструментів унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют.

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