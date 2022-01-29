Прем'єр-міністр зазначив, що, за планами українського уряду, підвищення планується з 1 березня. Про це він повідомив після останнього засідання Ради національної безпеки й оборони.

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Відтак, після індексації, як очікується, пенсії у середньому виростуть на 500 гривень. Мінімальний розмір підвищення виплат, відповідно до задумок Кабінету міністрів, становитиме 100 гривень.

Більше про плани уряду

Водночас в українському уряді планують:

підвищити мінімальну пенсію для осіб зі страховим стажем 30/35 років і для осіб з інвалідністю І групи до 2 300 гривень;

встановити мінімальну пенсійну виплату для осіб із страховим стажем меншої тривалості у розмірі 2 100 гривень;

підвищити допомогу на кожну дитину, яка виховується у багатодітній сім'ї, до 2 100 гривень;

встановити щомісячну доплату в розмірі 135 гривень до пенсій (за зверненнями, які надійшли до 31 грудня 2021 року).

Зверніть увагу! З 1 грудня 2021 року середня пенсія в Україні зросла до 3 980 гривень. Вона перевищила фактичний прожитковий мінімум на 257 гривень.

Пенсія в Україні у 2022 році