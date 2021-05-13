Бережіться банкнот старого зразка: які купюри найчастіше підробляють в Україні

У Національному банку України розповіли, що шахраї найчастіше підробляли торік українські банкноти номіналом 200 та 500 гривень старого зразка. Серед іноземної валюти найбільше "користувались популярністю" 100 доларові купюри.

Співвідношення фальшивих та справжніх грошей

В Україні за підсумками 2020 року на 1 мільйон штук справжніх банкнот гривні припадало близько 5,5 штук підроблених банкнот (за підсумками 2019 року – близько 3 штук).

за підсумками 2020 року на 1 мільйон штук справжніх банкнот гривні припадало близько 5,5 штук підроблених банкнот (за підсумками 2019 року – близько 3 штук). В Європейському Союзі аналогічний показник за 2020 рік – в тричі вищий й становить 17 штук євро.

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Підробка українських банкнот

Рівень підроблення банкнот національної валюти за результатами 2020 року залишається стабільно низьким, підкреслили в НБУ. Проте, разом з тим розповіли, що відносне збільшення фальшивих банкнот зросло на тлі збільшення готівки в обігу, яке відбулося у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Які купюри підробляли найчастіше та чому

Найчастіше у 2020 році підробляли банкноти старого зразка – номіналом 500 гривень зразка 2006 року та 200 гривень зразка 2007 року. Їх кількість становила близько 60% та 29% відповідно від загальної кількості вилучених з обігу підроблених банкнот.

В НБУ розповіли, що це пов'язано з тим, що гривні нового покоління, які ввели в обіг у 2015 – 2020 роках мають посилену систему захисту, на відміну від банкнот старого зразка.

Банкноти нового зразка

У 2020 році підробка банкнот гривні нового зразка склали лише 4% від загальної кількості підробок, що були вилучені у банківській системі України. Кількість підроблених банкнот гривні нового зразка на 1 мільйон штук справжніх банкнот в обігу у 2020 році становила лише 0,2 штуки.

Також у 2020 році спостерігалося зменшення кількості підроблених банкнот номіналами:

100 гривень – на 40%,

50 гривень – на 32%,

20 гривень – на 4,5%,

5 та 10 гривень – на 36%.

Підробка іноземної валюти

Серед вилучених з обігу у 2020 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали:

долари – 86% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти,

євро – 12%,

російські рублі та англійські фунти стерлінгів – 2%.

Найчастіше зловмисники підробляли іноземні банкноти таких номіналів:

100 доларів – 95%,

50 та 500 євро – 30% та 29%,

5 тисяч та 1 тисяча російських рублів – 74% та 26%.

Відсотки вказані від загальної кількості вилучених банкнот конкретної вище згаданої валюти.

Як збували та друкували фальшиві банкноти

В НБУ розповіли, що переважно фальшиву готівку друкували за допомогою принтеру й були розраховані на неуважність громадян та касових працівників закладів торгівлі. Збували ж підроблені банкноти найчастіше через каси закладів торгівлі, швидкого харчування, автозаправних станцій тощо.

Як перевірити чи гроші справжні

Зверніть увагу, що підроблені банкноти вилучаються без відшкодування їх вартості. Також будь-хто може безкоштовно перевірити на справжність українські гривні, або ж іноземну валюту у будь-якому банку України, віддавши їх на дослідження в НБУ.

У разі перевірки гривень клієнтам банк відшкодовує відповідну суму грошових знаків національної валюти, якщо вони будуть визнані справжніми та платіжними. Банкноти іноземної валюти, визнані справжніми, повертаються власнику.