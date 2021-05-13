Співвідношення фальшивих та справжніх грошей

В Україні за підсумками 2020 року на 1 мільйон штук справжніх банкнот гривні припадало близько 5,5 штук підроблених банкнот (за підсумками 2019 року – близько 3 штук).

за підсумками 2020 року на 1 мільйон штук справжніх банкнот гривні припадало близько 5,5 штук підроблених банкнот (за підсумками 2019 року – близько 3 штук). В Європейському Союзі аналогічний показник за 2020 рік – в тричі вищий й становить 17 штук євро.

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Підробка українських банкнот

Рівень підроблення банкнот національної валюти за результатами 2020 року залишається стабільно низьким, підкреслили в НБУ. Проте, разом з тим розповіли, що відносне збільшення фальшивих банкнот зросло на тлі збільшення готівки в обігу, яке відбулося у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Які купюри підробляли найчастіше та чому

Найчастіше у 2020 році підробляли банкноти старого зразка – номіналом 500 гривень зразка 2006 року та 200 гривень зразка 2007 року. Їх кількість становила близько 60% та 29% відповідно від загальної кількості вилучених з обігу підроблених банкнот.

В НБУ розповіли, що це пов'язано з тим, що гривні нового покоління, які ввели в обіг у 2015 – 2020 роках мають посилену систему захисту, на відміну від банкнот старого зразка.

Банкноти нового зразка

У 2020 році підробка банкнот гривні нового зразка склали лише 4% від загальної кількості підробок, що були вилучені у банківській системі України. Кількість підроблених банкнот гривні нового зразка на 1 мільйон штук справжніх банкнот в обігу у 2020 році становила лише 0,2 штуки.

Також у 2020 році спостерігалося зменшення кількості підроблених банкнот номіналами:

100 гривень – на 40%,

50 гривень – на 32%,

20 гривень – на 4,5%,

5 та 10 гривень – на 36%.

Підробка іноземної валюти

Серед вилучених з обігу у 2020 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали:

долари – 86% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти,

євро – 12%,

російські рублі та англійські фунти стерлінгів – 2%.

Найчастіше зловмисники підробляли іноземні банкноти таких номіналів:

100 доларів – 95%,

50 та 500 євро – 30% та 29%,

5 тисяч та 1 тисяча російських рублів – 74% та 26%.

Відсотки вказані від загальної кількості вилучених банкнот конкретної вище згаданої валюти.

Як збували та друкували фальшиві банкноти

В НБУ розповіли, що переважно фальшиву готівку друкували за допомогою принтеру й були розраховані на неуважність громадян та касових працівників закладів торгівлі. Збували ж підроблені банкноти найчастіше через каси закладів торгівлі, швидкого харчування, автозаправних станцій тощо.

Як перевірити чи гроші справжні

Зверніть увагу, що підроблені банкноти вилучаються без відшкодування їх вартості. Також будь-хто може безкоштовно перевірити на справжність українські гривні, або ж іноземну валюту у будь-якому банку України, віддавши їх на дослідження в НБУ.

У разі перевірки гривень клієнтам банк відшкодовує відповідну суму грошових знаків національної валюти, якщо вони будуть визнані справжніми та платіжними. Банкноти іноземної валюти, визнані справжніми, повертаються власнику.