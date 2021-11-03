Бензин знову подорожчає: Мінекономіки оновило граничні ціни на пальне
3 листопада 2021 , 12:14Читать новость на русском
Джерело:Міністерство економіки України
У Міністерстві економіки оприлюднили нові граничні ціни на пальне, від яких АЗС зможуть встановлювати свою націнку. Відтак ціна бензину на АЗС може зрости до понад 33 гривень. Водночас дизельне пальне, навпаки, подешевшає.
Якою буде ціна пального
Станом на 2 листопада надала свої розрахунки НАК "Нафтогаз", згідно з якими нові розрахункові ціни виглядають наступним чином:
- ціна літри бензину зросте з 28,20 гривні до 28,40 гривні (на 20 копійки зросте);
- дизельного палива (ДП) – з 25,07 гривні до 24,9 гривні за літр (на 17 копійки зменшилась).
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Якою може бути максимальна націнка на АЗС
З урахуванням максимальних націнок вартість пального на АЗС не може перевищувати:
- 33,40 гривні за літр бензину,
- 31,90 гривні за літр ДП.
Що відомо про державне регулювання цін
- З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.
- Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.
- Максимальну роздрібну націнку Кабмін встановив в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень ДП.