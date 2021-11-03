У Міністерстві економіки оприлюднили нові граничні ціни на пальне, від яких АЗС зможуть встановлювати свою націнку. Відтак ціна бензину на АЗС може зрости до понад 33 гривень. Водночас дизельне пальне, навпаки, подешевшає.