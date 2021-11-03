Якою буде ціна пального
Станом на 2 листопада надала свої розрахунки НАК "Нафтогаз", згідно з якими нові розрахункові ціни виглядають наступним чином:
- ціна літри бензину зросте з 28,20 гривні до 28,40 гривні (на 20 копійки зросте);
- дизельного палива (ДП) – з 25,07 гривні до 24,9 гривні за літр (на 17 копійки зменшилась).
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Якою може бути максимальна націнка на АЗС
З урахуванням максимальних націнок вартість пального на АЗС не може перевищувати:
- 33,40 гривні за літр бензину,
- 31,90 гривні за літр ДП.
Що відомо про державне регулювання цін
- З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.
- Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.
- Максимальну роздрібну націнку Кабмін встановив в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень ДП.