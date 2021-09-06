Бензин в Україні знову подорожчає: Мінекономіки встановило нові граничні ціни

6 вересня 2021 , 12:57
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Джерело:

Міністерство економіки України

У Міністерстві економіки оприлюднили нові граничні ціни на пальне, від яких АЗС зможуть встановлювати свою націнку. Відтак ціна бензину зросте, а дизельного пального навпаки зменшиться.

Нова гранична ціна пального

Станом на 1 вересня надала свої розрахунки НАК "Нафтогаз", згідно з якими нові розрахункові ціни виглядають наступним чином:

  • ціна літри бензину підвищена з 25,53 гривні до 25,94 гривні;
  • дизельного палива (ДП) навпаки знизилась з 21,11 гривні до 21,69 гривні за літр.

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Максимальна націнка на АЗС

З урахуванням максимальних націнок вартість пального на АЗС не може перевищувати:

  • 30,94 гривні за літр бензину,
  • 28,69 гривні за літр ДП.

Станом на 3 вересня середня вартість пального в Україні, згідно з даними Консалтингової групи А-95, виглядала наступним чином:

  • бензин А-95 – 29,68 гривні за літр,
  • бензин А-92 – 28,85 гривні за літр,
  • ДП – 27,90 гривні за літр,
  • газ – 17,48 гривні за літр,

Державне регулювання цін: коротко

  • З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Таке регулювання цін ввели з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.
  • Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.
  • 25 серпня гранична ціна бензину знизилась з 26,67 гривні до 25,53 гривні за літр, а ДП – з 21,64 гривні до 21,11 гривні за літр.
Автор: Дар'я Вереньова