Бензин продовжує стрімко дорожчати: які ціни пального на АЗС

Роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо 24 червня у порівнянні з попереднім торговим днем стрімко зросли. Натомість автогаз подешевшав на 13 копійок.
Про подальше зростання цін на пальне видання пише з посиланням на інформацію "Консалтингової групи А-95".
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Середні роздрібні ціни на бензин 24 червня становлять
- А-92 – 28,71 гривні за літр, у порівнянні з попереднім днем відбулося зростання на 34 копійки;
- бензин А-95 додав у ціні 36 копійок та тепер коштує 29,66 гривні за літр;
- ціни на дизель теж пішли вгору – 28,13 гривні за літр, хоча 23 червня було на 41 копійку менше.
Водночас ситуація з автогазом протилежна – він подешевшав на 13 копійок та коштує 15,44 гривні за літр.
Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні / Скриншот зі сайту "РБК-Україна"
В Україні ввели держрегулювання роздрібних цін пальне: деталі
- 15 травня в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо.
- Кабінет Міністрів своєю постановою визначив максимальну роздрібну націнку в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.
- Відповідно до останніх розрахунків, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,84 гривні за літр, дизелю – 29,23 гривні за літр.